- El par EUR/USD cotiza en torno a los 1.157–1.1580 dólares por euro
- ¿Qué está moviendo al EUR/USD hoy?
- El par EUR/USD cotiza en torno a los 1.157–1.1580 dólares por euro
- ¿Qué está moviendo al EUR/USD hoy?
El par EUR/USD sigue bajo presión, cotizando en torno a 1.157–1.1580 dólares por euro. Los movimientos de hoy están impulsados por una combinación de política monetaria, tensiones geopolíticas y datos macroeconómicos.
¿Qué está moviendo al EUR/USD hoy?
Política monetaria: la Fed y el BCE mantienen tipos
La Fed mantuvo los tipos de interés en el rango 3,50–3,75%, señalando que se espera que los tipos permanezcan elevados durante un período prolongado, sin recortes previstos a corto plazo. El BCE dejó la tasa de depósito en 2,00%, enfatizando la cautela ante el aumento de riesgos inflacionarios, principalmente relacionados con los precios de la energía y los acontecimientos geopolíticos.
Ambas instituciones operan en modo “esperar y ver”, lo que limita el apoyo a corto plazo para el euro.
Geopolítica y precios de la energía
Las tensiones en Oriente Medio están aumentando la aversión al riesgo y fortaleciendo al dólar estadounidense como activo refugio. El aumento de los precios del petróleo y del gas natural añade presión de costes sobre la economía de la eurozona. Cualquier escalada adicional del conflicto podría empujar al EURUSD a la baja en el corto plazo.
Lecturas de inflación PPI en Alemania y expectativas del mercado
Esta mañana se publicaron los datos del PPI alemán:
-
-0,5% mensual
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-3,3% interanual
Estas cifras indican una desaceleración de las presiones de costes en la economía alemana antes del reciente repunte de los precios de la energía causado por el conflicto. En la práctica, esto significa que la lectura aún no refleja el posible impacto inflacionario adicional del aumento de los costes energéticos.
Los mercados siguen muy atentos a los próximos datos de inflación en la eurozona y en EE. UU., ya que los shocks energéticos y los aranceles podrían aumentar las presiones sobre los precios en los próximos meses.
El par EUR/USD sigue siendo sensible a la política monetaria, las tensiones geopolíticas y la volatilidad de los precios de la energía. Un dólar estadounidense fuerte, la escalada del conflicto en Oriente Medio y unos impulsos inflacionarios limitados en la eurozona mantienen al par bajo presión.
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