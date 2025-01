El par EUR/USD cae ligeramente tras las actas del BCE

El Banco Central Europeo (BCE) hizo hincapié en la necesidad de adoptar un enfoque cauteloso en su política monetaria para garantizar que la inflación vuelva a su objetivo del 2%, previsto para el primer semestre de 2025. A pesar de que algunos miembros abogaron por un recorte mayor de la tasa de 50 puntos básicos, el Consejo de Gobierno acordó una reducción de 25 puntos básicos, lo que refleja un progreso gradual hacia la desinflación. El Consejo destacó las incertidumbres, incluidos los riesgos nacionales y mundiales, que podrían retrasar la reducción de la inflación. Sostuvo que la postura restrictiva actual se ajustaría gradualmente a medida que los datos confirmen la trayectoria de la desinflación, y enfatizó la importancia de permanecer alerta ante los riesgos tanto al alza como a la baja para la inflación. El BCE señaló los factores estructurales que limitan el crecimiento económico, que la política monetaria por sí sola no puede resolver, y enfatizó el papel de los gobiernos para abordar estas cuestiones. La decisión de reducir las tres tasas clave del BCE se alinea con la necesidad de políticas adaptables e impulsadas por los datos. Se realizaron actualizaciones de la comunicación para eliminar un sesgo de ajuste, lo que indica un enfoque equilibrado y receptivo. Los miembros también respaldaron cambios en la normalización del balance, incluido el cese de las reinversiones del PEPP para fines de 2024 y el reembolso de operaciones de refinanciación a largo plazo específicas, lo que marca un avance en la normalización de las políticas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Puntos clave de las actas del BCE Perspectivas de inflación: Se proyecta que la inflación volverá al 2% en el primer semestre de 2025.

Las proyecciones actuales indican que la desinflación va por buen camino, con riesgos aún presentes. Decisiones de política monetaria: Se acordó un recorte de la tasa de 25 puntos básicos, a pesar de que algunos miembros abogaban por un recorte de 50 puntos básicos.

Reducción gradual de la restricción de la política monetaria en función de los datos entrantes. Riesgos e incertidumbres: Los riesgos internos y globales (por ejemplo, las políticas estadounidenses, los precios de la energía) podrían afectar la trayectoria de la inflación.

Los factores económicos estructurales que limitan el crecimiento siguen estando fuera del alcance de la política monetaria. Comunicación de política: Se eliminó el sesgo restrictivo; la comunicación ahora enfatiza la adaptabilidad equilibrada.

El BCE reafirma el compromiso de mantener la estabilidad de precios como su único mandato. Ajustes del balance: Las reinversiones del PEPP finalizarán en diciembre de 2024.

Se reembolsarán las operaciones de refinanciación a largo plazo específicas, continuando la normalización. Fuente: xStation5

