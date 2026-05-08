El par EUR/USD sube antes del NFP: el dólar llega débil a su examen más duro

- The US dollar is weakening ahead of the report's release.
- The market is pricing in no change to US interest rates through the end of the year.
- A weak reading could boost expectations for rate cuts.
- The US dollar is weakening ahead of the report's release.
- The market is pricing in no change to US interest rates through the end of the year.
- A weak reading could boost expectations for rate cuts.
El par EURUSD avanza un 0,4% antes del informe de NFP de abril, que se publicará a las 14:30 y que será una prueba crucial para un dólar debilitado en los últimos días. La divisa estadounidense sigue bajo presión pese a los titulares de esta mañana, que ponen en duda la sostenibilidad del alto el fuego entre EE. UU. e Irán.
Último dato: un marzo muy sólido
El informe de marzo mostró:
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creación de empleo muy por encima de las previsiones,
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178k nuevos puestos, el nivel más alto desde diciembre de 2024,
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desempleo en 4,3%,
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crecimiento salarial del 3,5%, ambos por debajo de lo esperado.
El mensaje fue claro: la Fed no está obligada a recortar tipos de forma urgente, algo especialmente relevante en un contexto de energía cara.
Contexto geopolítico: optimismo frágil
La situación sigue tensa. El miércoles, Axios informó de avances en un memorando de paz entre EE. UU. e Irán. Sin embargo, anoche surgieron especulaciones sobre una posible reanudación de operaciones militares si no se alcanza un acuerdo antes del viaje de Trump a China (14–15 de mayo).
Política monetaria: un FOMC dividido
El dato de hoy es clave para la Reserva Federal, cuyo mandato dual exige:
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estabilidad de precios,
-
máximo empleo.
El mercado está dividido sobre el rumbo del FOMC. La inflación preocupa cada vez más y en la última reunión tres miembros se opusieron al “easing bias”, es decir, a mantener una preferencia por recortes de tipos a medio plazo.
El dato de inflación del martes apunta a un 3,7% en la tasa general, pero la Fed se centrará en:
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inflación subyacente,
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salarios,
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expectativas de inflación.
La institución reconoce que tiene poco control sobre la inflación impulsada por factores de oferta, como la energía.
Actualmente, los mercados descuentan tipos sin cambios hasta finales de 2026.
Un dato débil podría indicar que el mercado laboral se aleja del escenario de “low fire–low hire”, aumentando la probabilidad de estímulo monetario. Esto encaja con la retórica más dovish de Kevin Warsh, que asumirá la presidencia del FOMC en la próxima reunión.
Un dato fuerte, por el contrario, reforzaría a los halcones, permitiendo centrar la atención casi exclusivamente en la inflación.
Datos recientes: señales mixtas pero sólidas
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Las peticiones semanales de desempleo cayeron a 189k, mínimo desde 1969, y siguen en niveles muy bajos (200k esta semana).
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El informe ADP mostró un mercado laboral saludable, aunque su correlación con el NFP es débil desde la pandemia.
Gráfico: NFP vs ADP (2015–2026)
Fuente: XTB, 08/05/2026
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Conclusión
El informe de hoy llega en un momento de:
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dólar débil,
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EURUSD al alza,
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geopolítica incierta,
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FOMC dividido,
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y un mercado laboral que sigue mostrando resiliencia.
El NFP decidirá si el mercado:
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refuerza la narrativa dovish, o
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reactiva el discurso hawkish.
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