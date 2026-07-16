El PIB de Reino Unido sorprende al alza. La economía del país británico continúa su expansión gradual tras la recesión, registrando su sexto mes consecutivo de crecimiento en el promedio móvil de tres meses. Aunque la tendencia general sigue siendo claramente positiva, el ritmo de crecimiento se moderó ligeramente de cara al verano, influido por las interrupciones en las cadenas globales de suministro derivadas del conflicto geopolítico en Irán.

Informe mensual del PIB en Reino Unido

Estimación del PIB interanual (YoY): 1,3% (Previsión: 1,2% ; Anterior: 1,2% )

(Previsión: ; Anterior: ) Estimación del PIB mensual (MoM): 0,1% (Previsión: 0,0% ; Anterior: -0,1% )

(Previsión: ; Anterior: ) Producción manufacturera mensual (MoM): 0,1% (Previsión: -0,2%; Anterior: 0,4%)

Fuente: Estimación mensual del producto interno bruto (PIB) de la Oficina de Estadísticas Nacionales.

Desglose del PIB de Reino Unido por sectores

PIB general: Creció un 0,7% en los tres meses hasta mayo de 2026 (ligeramente por debajo del 0,8% registrado en abril), aunque logró un modesto avance del 0,1% en el mes de mayo.

Servicios (el principal motor del crecimiento): Aumentaron un 0,7% en los tres meses hasta mayo. El crecimiento estuvo impulsado por los sectores de Información y Comunicaciones (con un avance del 2,5%) y por los servicios profesionales, especialmente la investigación y desarrollo científico (que creció un 5,1% en mayo), gracias al fuerte desempeño de las ciencias médicas.

Producción y manufacturas: Avanzaron un 0,1% en el conjunto de los tres meses. La industria manufacturera fue el segmento más destacado, con un crecimiento del 1,6%, liderado por la industria farmacéutica. No obstante, este avance se vio parcialmente compensado por fuertes caídas en los sectores de energía y suministro de agua.

Construcción: Creció un 1,6% en los tres meses, apoyada por proyectos comerciales del sector privado. Sin embargo, en mayo se contrajo un 0,8%, debido principalmente a una caída del 5% en las actividades de reparación y mantenimiento de viviendas privadas.

Cotización del par libra-dólar

La libra esterlina reaccionó positivamente a la publicación de los datos, aunque no logró romper el rango de cotización actual comprendido entre 1,3520 y 1,3550 frente al dólar. El par libra-dólar cotiza muy próximo a la media móvil exponencial de 10 horas (EMA10 en gráfico de una hora, representada en amarillo), moderando su avance tras las fuertes ganancias registradas durante la sesión de ayer.