El par USD/MXN cae 2.7% por retraso en aranceles en México

Las divisas de los países afectados por los aranceles de Trump se recuperan con fuerza, ya que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció después de su conversación con el presidente Donald Trump que los aranceles estadounidenses sobre México se retrasarán un mes. El peso mexicano se fortalece un 2,4% frente al dólar, el dólar canadiense suma un 0,5%, el EUR/USD rebota un 0,6%. El presidente Trump confirmó más tarde la decisión a través de las redes sociales. Según afirmó Sheinbaum, el acuerdo está respaldado por una serie de acuerdos, especialmente centrados en el comercio y la seguridad. Entre ellos, México acordó desplegar 10.000 agentes de la Guardia Nacional en la frontera entre Estados Unidos y México para evitar el tráfico de drogas (especialmente fentanilo) en Estados Unidos. A cambio, Estados Unidos acordó ayudar a evitar que armas de alta potencia crucen a México. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El par USD/MXN retrocede USD/MXN (H1). Fuente: xStation5 La mejora de la confianza se ha trasladado a los mercados, impulsando las ganancias de instrumentos que antes se veían afectados por la incertidumbre. El mercado de criptomonedas en general está registrando ganancias impresionantes: solo Bitcoin ha sumado un 4 % en la última hora y se cotiza en torno a la marca de 98 500, mientras que Ethereum ha cerrado la brecha después de la caída de hoy (+3,5 % en la última hora). Un efecto similar se observa en los índices estadounidenses. Bitcoin (H1). Fuente: xStation5 La decisión se produce poco después de que Trump ordenara un arancel del 25% a las exportaciones de México, acusando al gobierno de Sheinbaum de participar en una “alianza intolerable” con grupos criminales en México. Sheinbaum rechazó enérgicamente esta acusación y destacó los esfuerzos de México para combatir el narcotráfico y las exportaciones de fentanilo. Fuente: xStation5

