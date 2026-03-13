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Invertir implica riesgos.
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13:43 · 13 de marzo de 2026

El PCE de EE.UU sale en línea y el crecimiento del PIB se frena

13.03.2026 – Inflación PCE de EE. UU. (enero):

  • Core PCE mensual: 0,4% (Esperado: 0,4%; Anterior: 0,4%)

  • Core PCE interanual: 3,1% (Esperado: 3,1%; Anterior: 3,0%)

  • PCE mensual: 0,3% (Esperado: 0,3%; Anterior: 0,4%)

  • PCE interanual: 2,8% (Esperado: 2,9%; Anterior: 2,9%)

Datos de PIB (Q4):

  • PIB trimestral: 0,7% (Esperado: 1,4%; Anterior: 4,4%)

  • Precios del PIB: 3,8% (Esperado: 3,7%; Anterior: 3,7%)

Pedidos de bienes duraderos (enero):

  • Mensual: 0,0% (Esperado: 1,1%; Anterior: -0,9%)

  • Excluyendo defensa: 0,5%

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