El petróleo baja con fuerza: ¿acuerdo de Trump con Irán?

El precio del petróleo ha registrado una fuerte corrección en las últimas sesiones después de que se redujera la prima de riesgo geopolítico asociada a un posible conflicto entre Estados Unidos e Irán. Las declaraciones del presidente estadounidense, señalando que Teherán estaría “negociando seriamente” con Washington, provocaron un rápido ajuste en los precios tras varias semanas de subidas impulsadas por el temor a interrupciones en el suministro.

El precio del petróleo Brent llegó a caer más de un 5 % en algunos momentos de la sesión, situándose en el entorno de los 66 dólares por barril, mientras que el petróleo WTI retrocedió hasta la zona de los 62 dólares. El movimiento se produjo de forma abrupta, reflejando una salida rápida de posiciones especulativas que habían apostado por un escenario de escalada militar en Oriente Medio

Además del factor geopolítico, el descenso del petróleo se ha visto reforzado por una venta generalizada en el conjunto de las materias primas, con caídas simultáneas en metales como el oro y la plata, lo que apunta a un reposicionamiento más amplio del mercado y no a un deterioro inmediato de la demanda física. Las subidas en el dólar después de la nominación de Kevon Warsh como próximo presidente de la FED tampoco han ayudado.

Menor prima de riesgo y OPEP+ sin cambios en la oferta: ¿cómo afecta al petróleo?

El mercado ha interpretado la ausencia de nuevos episodios de tensión militar como una señal de desescalada, reduciendo la prima de riesgo que se había acumulado en el precio del petróleo durante enero. Algunos analistas argumentan que al menos existían 4 o 5 dólares de prima en el precio del petróleo.

A este contexto se suma la decisión de la OPEP+ de mantener sin cambios los niveles de producción para los próximos meses, un movimiento que el mercado ya tenía ampliamente descontado y que no ha sido suficiente para frenar la presión bajista a corto plazo. Con una oferta estable y sin un shock inmediato en el suministro, el foco vuelve a situarse en la evolución de la demanda global y en el comportamiento de los flujos financieros.

En este sentido, la caída reciente del petróleo responde más a un ajuste de posicionamiento tras un periodo de subidas muy rápidas que a un cambio estructural en el equilibrio del mercado. El petróleo había sido el activo con mayor rentabilidad del mes de enero, superando al resto de metales y los índices americanos.

No obstante, la elevada volatilidad pone de manifiesto la sensibilidad del petróleo a cualquier giro en el panorama geopolítico, que seguirá siendo el principal catalizador en las próximas semanas.