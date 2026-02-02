El precio del oro ha vivido en las últimas sesiones uno de los episodios más volátiles de su historia, desde luego el mayor desde la crisis financiera de 2008. Tras alcanzar máximos históricos por encima de los 5.600 dólares por onza, el metal precioso ha llegado a corregir cerca de 1.000 dólares desde su pico, en un movimiento que ha sorprendido a todo el mundo.

Este ajuste se ha producido en un contexto de elevada incertidumbre, marcado por la política monetaria estadounidense, la fortaleza del dólar y un fuerte desapalancamiento en el mercado de derivados. Aunque el oro ha logrado moderar parte de las caídas, la volatilidad se ha disparado hasta niveles que no se veían desde la crisis financiera de 2008, superando incluso a la de activos tradicionalmente más volátiles como Bitcoin.

Lejos de tratarse de un simple movimiento técnico aislado, el comportamiento reciente del precio del oro refleja tensiones más profundas en la estructura del mercado y en las expectativas de los inversores.

¿Por qué ha caído el precio del oro tras marcar récords?

La corrección del precio del oro no se explica por un único factor, sino por la convergencia de varios elementos clave.

En primer lugar, el nombramiento de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal ha cambiado de forma abrupta las expectativas sobre la política monetaria. El mercado ha pasado a descontar una Fed menos complaciente, con mayor foco en la estabilidad de precios y menos disposición a utilizar su balance como herramienta de apoyo a los mercados. Este giro ha impulsado al dólar estadounidense, lo que históricamente suele ejercer presión bajista sobre el oro al encarecerse para los inversores internacionales

Otro factor clave que ha influido en el comportamiento reciente del precio del oro es el debate creciente sobre la independencia de la Reserva Federal. Cuando la independencia de la Fed se percibe como vulnerable, aumenta la desconfianza sobre su capacidad para mantener una política monetaria estrictamente orientada a la estabilidad de precios. Históricamente, este tipo de dudas ha tendido a favorecer al oro, al reforzar su papel como activo monetario alternativo y reserva de valor frente a posibles decisiones discrecionales.

A este factor se ha sumado un fuerte desapalancamiento en los mercados de futuros y opciones. El rally previo había atraído una elevada participación de inversores minoristas e institucionales, muchos de ellos utilizando derivados de corto plazo. Cuando el precio comenzó a girar, el aumento de los requisitos de margen y la reducción de la liquidez provocaron ventas forzadas que amplificaron la caída

La debilidad extrema de la plata, con desplomes intradía superiores al 30% en algunos contratos, actuó además como catalizador psicológico y técnico, acelerando la salida de posiciones en todo el complejo de metales preciosos.

Perspectivas para el precio del oro

Pese a la corrección reciente, los factores estructurales que han impulsado el precio del oro en los últimos años permanecen intactos. Las compras de bancos centrales, especialmente en economías emergentes, continúan ofreciendo un sólido respaldo a la demanda, al igual que el interés creciente por el oro como alternativa a los activos financieros tradicionales

Además, el aumento sostenido de la deuda pública, los déficits fiscales estructurales y la persistencia de riesgos geopolíticos refuerzan el papel del oro como activo de cobertura estratégica, más allá de movimientos especulativos de corto plazo. Incluso tras la reciente caída, el oro sigue subiendo cerca del 10% en el arranque de año.

En este contexto, la elevada volatilidad actual puede interpretarse menos como una señal de agotamiento definitivo y más como una fase de ajuste y redistribución de posiciones tras un rally excepcionalmente intenso.

En un entorno de deuda global en máximos históricos, inflación persistentemente elevada y déficits fiscales estructuralmente insostenibles, el oro gana relevancia como activo monetario. A ello se suma una oferta limitada sin grandes nuevos descubrimientos, la desglobalización, la búsqueda de alternativas a las carteras tradicionales 60/40 y el interés político en evitar un dólar excesivamente fuerte, factores que refuerzan el atractivo del oro a medio y largo plazo.

Los mercados que suben con rapidez rara vez corrigen de forma ordenada, y el oro no es una excepción, y quien no lo supiera lo ha aprendido esta semana.

El precio del oro atraviesa un momento de transición marcado por la volatilidad, el ajuste de expectativas monetarias y la salida de posiciones apalancadas. Sin embargo, los argumentos de fondo que han convertido al oro en uno de los activos clave de la última década siguen presentes, lo que mantiene abierto el debate sobre su papel en las carteras a medio y largo plazo.