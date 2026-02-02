Gamma squeeze: la mecánica detrás del desplome de la plata

Las últimas sesiones han estado marcadas por una volatilidad extrema en los mercados financieros. Movimientos bruscos en activos considerados tradicionalmente defensivos, como el oro han sorprendido incluso a los inversores más experimentados. Caídas rápidas, rebotes violentos y sesiones con rangos inusualmente amplios se han convertido en la norma, no en la excepción.

El caso de la plata todavía ha sido más extenso, con un fuerte repunte del 250% en los últimos doce meses y una caída de casi el 40% desde el pasado viernes.

Aunque a primera vista estos movimientos pueden parecer el resultado de cambios macroeconómicos —como el fortalecimiento del dólar, el giro en la política monetaria de la Reserva Federal o el aumento de la incertidumbre geopolítica—, en muchos casos el detonante inmediato no ha sido fundamental, sino técnico.

Uno de los factores clave detrás de estas dinámicas ha sido el llamado gamma squeeze, un fenómeno de mercado que puede amplificar movimientos de precios de forma rápida y no lineal. En entornos de elevada participación en derivados, especialmente opciones, el comportamiento de los creadores de mercado puede provocar ventas o compras forzadas que intensifican una tendencia ya en marcha.

En el caso reciente de los metales preciosos, el fuerte posicionamiento en opciones, unido a cambios en los requisitos de márgenes, menor liquidez y movimientos iniciales del precio, creó un efecto dominó. Lo que comenzó como una corrección razonable terminó convirtiéndose en una caída abrupta, alimentada por mecánicas de mercado más que por un deterioro repentino de los fundamentos.

Para entender por qué estos episodios se producen y por qué pueden repetirse, es clave comprender qué es exactamente un gamma squeeze.

¿Qué es un gamma squeeze?

Un gamma squeeze es un fenómeno que se produce en los mercados de opciones cuando los movimientos del precio del activo subyacente obligan a los creadores de mercado a comprar o vender ese activo de forma acelerada para cubrir su riesgo.

Cuando un inversor compra una opción (por ejemplo, una opción de compra o call), alguien se la vende. Habitualmente, ese “alguien” es un creador de mercado. Su objetivo no es apostar por la dirección del precio, sino ganar dinero con el spread y mantener una posición neutral al riesgo.

Para lograr esa neutralidad, el creador de mercado ajusta su posición en el activo subyacente en función de la delta de la opción. Si vende muchas opciones de compra (calls), su exposición es alcista, por lo que necesita comprar el activo —o futuros sobre él— para cubrirse. Mientras el precio sube o se mantiene cerca del nivel al que se apostó, esa cobertura es necesaria y estable.

El problema aparece cuando el precio empieza a moverse con rapidez en la dirección contraria. Imaginemos el caso reciente de la plata. Tras un largo periodo de subidas, muchos inversores estaban posicionados a través de opciones de compra, anticipando que el movimiento continuaría. Cuando el precio empieza a caer con fuerza y se aleja del nivel al que esas opciones podrían ejercerse, la probabilidad de que se ejecuten esas opciones disminuye rápidamente.

En ese momento, el riesgo que asume el creador de mercado se reduce. Las opciones pierden sensibilidad al movimiento del precio y la cobertura que antes era necesaria deja de serlo. Para mantener su neutralidad, el dealer empieza a deshacer esa cobertura, vendiendo parte de los futuros o del activo que había comprado previamente. Es decir, se amplifica esa caída de la planta ya que se vende por parte del market maker.

Esa venta adicional no responde a una opinión sobre la plata, ni a un cambio en las perspectivas económicas. Es una consecuencia puramente mecánica del ajuste de riesgo. Sin embargo, tiene un efecto inmediato sobre el mercado: añade presión vendedora justo cuando el precio ya está cayendo.

¿Cómo afecta el gamma squeeze al mercado?

Para verlo de forma sencilla, imaginemos que la mayoría de las opciones de compra sobre la plata tienen un precio de ejercicio (strike) de 90 dólares. Mientras el precio se mantenga cerca de ese nivel, o por encima, existe una probabilidad real de que esas opciones se ejecuten al vencimiento. En ese escenario, el creador de mercado necesita mantener cobertura comprando plata o futuros, porque su riesgo es significativo.

Ahora bien, cuando el precio cae con fuerza y se sitúa claramente por debajo de esos 90 dólares, la situación cambia por completo. La probabilidad de que esas opciones terminen ejecutándose se desploma. Las opciones pierden sensibilidad al movimiento del precio y el riesgo del creador de mercado disminuye de forma abrupta.

Como consecuencia, esa cobertura deja de ser necesaria. Para volver a una posición neutral, el market maker vende la plata o los futuros que había comprado previamente. Esa venta empuja aún más el precio a la baja, alejándolo todavía más del strike y reduciendo de nuevo la necesidad de cobertura.

El resultado es un círculo vicioso: el precio cae, se vende cobertura, el precio cae aún más. Este es el corazón del gamma squeeze y la razón por la que movimientos relativamente normales pueden transformarse en caídas rápidas y violentas en muy poco tiempo.

El gamma squeeze no cambia los fundamentales, pero puede dominar el precio cuando la liquidez desaparece.