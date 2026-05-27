El petróleo Brent cae 3%

Tras el rebote de precios observado ayer en el mercado energético, hoy estamos viendo un retorno de las caídas en medio de las expectativas de alcanzar la paz en Irán. Al comienzo de la sesión de hoy, los inversores reaccionaron con optimismo ante reportes sobre un posible avance diplomático entre Washington y Teherán. Sin embargo, pese a la clara mejora en el sentimiento de mercado, la situación física en el estratégico Estrecho de Ormuz permanece prácticamente sin cambios. El tráfico marítimo continúa drásticamente restringido y los enfrentamientos militares regulares siguen ocurriendo en la región.

Fuertes caídas en los precios del petróleo

Los reportes sobre un posible acuerdo de paz provocaron una fuerte ola vendedora en los mercados de combustibles. ¿Cómo se refleja esto en términos estadísticos?

El precio del Brent cayó momentáneamente por debajo de los USD 92 por barril, su nivel más bajo en un mes, aunque posteriormente volvió a la zona de USD 94 por barril. En términos semanales, los precios acumulan pérdidas superiores al 6%, mientras que desde comienzos de mes la caída alcanza hasta un 15%.

El referente estadounidense, es decir, el WTI con entrega en julio, registró una caída aún más profunda, superando en un momento el 5%. Actualmente, la reducción se limita al 3,5%, mientras el precio vuelve ligeramente sobre los USD 90 por barril.



Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El borrador de acuerdo impulsa el optimismo

La fuente de la caída de precios de hoy fueron reportes de la televisión estatal iraní, que anunció haber obtenido un borrador no oficial de un acuerdo de paz interino entre EE.UU. e Irán. Según las disposiciones de este documento, el tráfico comercial y el flujo de barcos a través del Estrecho de Ormuz volverían a la normalidad dentro de un mes tras la finalización del acuerdo.

El borrador contempla, entre otras cosas, que las fuerzas estadounidenses levanten el bloqueo naval impuesto sobre los puertos iraníes y retiren su marina de las aguas que rodean Irán. El levantamiento de los bloqueos podría provocar una entrada repentina de una gran cantidad de barriles al mercado global de combustibles.

Sin embargo, debe recordarse que el acuerdo aún no ha sido finalizado, y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio advirtió que alcanzar un acuerdo definitivo podría tomar al menos algunos días. Además, durante las últimas semanas ya se han producido varias declaraciones similares, por lo que no puede descartarse que los movimientos actuales representen simplemente una corrección antes de una nueva ola alcista dentro de una tendencia lateral que se mantiene desde el 8/9 de marzo.

Vale la pena enfatizar que los principales puntos de conflicto incluyen la exigencia iraní de desbloquear inmediatamente la mitad de los USD 24 mil millones en activos congelados y la negativa de Teherán a garantizar una navegación completamente libre sin cobrar tarifas por servicios de navegación. El propio Irán informó recientemente que permitió el paso de varias decenas de barcos. También surgieron reportes sobre la salida de dos superpetroleros. Por otro lado, esto sigue siendo apenas una gota en el océano frente a las necesidades del mercado petrolero global.

Es importante destacar que la salida de estos petroleros marcó la primera vez en una semana en que 4 millones de barriles de crudo no sancionado fueron transportados a través del estrecho, aunque el tráfico total del martes concluyó con apenas cinco embarcaciones transitando en ambas direcciones. Los analistas del mercado energético enfatizan que este aumento temporal podría verse rápidamente compensado por una ausencia total de embarcaciones en los días siguientes, ya que los barcos abandonan esta zona exclusivamente en grupos organizados. Además, el seguimiento del tráfico se ve dificultado por la interferencia generalizada en señales AIS y por el hecho de que embarcaciones vinculadas a Irán apagan rutinariamente sus transpondedores para evitar ser detectadas.



El petróleo ya se encuentra en una tendencia bajista, algo que también sugiere la historia de las tensiones petroleras observadas en 1990 y 2022. Por otro lado, esa misma historia muestra que el camino hacia niveles previos al conflicto puede ser extremadamente volátil, y la actual crisis en el mercado petrolero es la más grande de la historia. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB