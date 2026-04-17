- Trump insinúa acuerdo con Irán y el mercado reacciona en segundos
- La oferta sigue dañada y la demanda se enfría: la volatilidad no se va, solo cambia de dirección
- El precio del petróleo cae hasta los 90 dólares
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El precio del petróleo cae más de un 7% hasta alrededor de 90 USD por barril después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera que las negociaciones entre Washington y Teherán podrían reanudarse este fin de semana. La tregua entre Israel y Líbano parece mantenerse, dando al mercado cierto margen para un optimismo cauteloso. La actual tregua entre Estados Unidos e Irán expira el 21 de abril.
El precio del petróleo retrocede ante la desescalada en Irán
El petróleo Brent se encamina a un descenso semanal, mientras que el WTI cae casi un 10% desde el inicio de la semana. Washington y Teherán están “muy cerca” de alcanzar un acuerdo, según Trump, quien añadió que Irán ha aceptado no desarrollar armas nucleares durante más de 20 años. Limitar las ambiciones nucleares de Irán ha sido citado por Trump como una de las principales razones del conflicto. El factor clave sigue siendo el Estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado parcialmente (alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo). Cualquier perspectiva creíble de reapertura implica el retorno de volúmenes significativos al mercado, ejerciendo presión bajista sobre los precios.
El mercado sigue siendo altamente binario:
progreso en las negociaciones = presión bajista ruptura o escalada = rebote brusco
Los precios actuales (~90–100 USD) reflejan un equilibrio entre:
-
expectativas de desescalada
-
interrupciones de suministro aún en curso
La oferta física sigue limitada: los flujos a través de Ormuz continúan muy por debajo de los niveles normales, y el bloqueo estadounidense sigue restringiendo las exportaciones iraníes. Incluso si el estrecho se reabre, la recuperación de la oferta será gradual, el mercado no se reequilibrará de inmediato, lo que podría mantener los precios relativamente elevados. La demanda empieza a actuar como contrapeso: tanto la AIE como la OPEP señalan una demanda global más débil en los próximos meses, añadiendo presión estructural a los precios.
La volatilidad probablemente seguirá siendo alta, ya que los mercados reaccionan más a los titulares geopolíticos que a los fundamentales de corto plazo. El riesgo a largo plazo persiste: restaurar la producción interrumpida podría llevar hasta dos años, y el control del Estrecho de Ormuz sigue sin resolverse.
Gráfico del Petróleo
Ayer, el precio del petróleo se acercó a los 100 USD y encontró una fuerte resistencia, retrocediendo después por debajo de la EMA50 (línea naranja), lo que podría indicar un impulso bajista prolongado. Si las negociaciones conducen a un acercamiento entre Teherán y Washington, los precios podrían presionarse hacia la zona de 80 USD, donde se observan varias reacciones clave, y potencialmente hacia 70–75 USD, niveles previos a la guerra. La corrección desde los máximos locales ya supera el 20%. Si las conversaciones fracasan y Teherán mantiene su postura nuclear y el control sobre el Estrecho de Ormuz, el Brent podría volver a situarse por encima de los 100 USD por barril.
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