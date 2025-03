El petróleo continúa en caída libre

El petróleo crudo WTI baja con fuerza hoy, más de un 3%, mientras que la caída ha superado el 6% desde principios de esta semana. El precio del crudo cae por debajo de los 66 dólares por barril, lo que a este nivel representaría el precio de cierre más ¿Qué hay detrás de la caída del petróleo? El anuncio de la OPEP+ de mantener su plan de aumento de producción a partir de abril, que se espera que elimine los recortes voluntarios de producción de 2,2 millones de barriles por día en los próximos meses, es uno de los factores que está afectando a la caída del petróleo. Otro punto importante es la guerra comercial iniciada por Trump contra Canadá, México y China, que podría provocar una desaceleración económica y, en consecuencia, reducir la demanda de petróleo. El último factor global es la posibilidad de un acuerdo de paz en Ucrania, que podría conducir potencialmente al levantamiento de las sanciones estadounidenses a Rusia y aumentar la disponibilidad de crudo ruso. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Hace unos momentos, también recibimos datos sobre los inventarios de crudo de Estados Unidos. Las reservas aumentaron en más de 3 millones de barriles por día, a pesar de las expectativas de una disminución. No obstante, los niveles de inventario de petróleo se mantienen por debajo de los niveles del año pasado y del promedio de cinco años. El crecimiento de los inventarios de petróleo sigue patrones estacionales, aunque los niveles son inferiores a los del año pasado y a la media de 5 años. No obstante, hoy se esperaba una ligera disminución de los inventarios. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El crudo WTI está perdiendo más del 3% hoy y se cotiza en los niveles intradiarios más bajos desde septiembre de 2024, lo que podría marcar el cierre más bajo desde 2021. Fuente: xStation5

