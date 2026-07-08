Durante los últimos dos años la inteligencia artificial ha monopolizado la atención de los mercados. Sin embargo, mientras los inversores siguen pendientes de los resultados de las grandes tecnológicas, la renta fija vuelve a enviar una señal que no debería pasar desapercibida. El repunte simultáneo de las rentabilidades de la deuda en las principales economías desarrolladas refleja que el mercado empieza a cuestionar si el coste del dinero permanecerá elevado durante más tiempo del previsto.

El petróleo vuelve a cambiar las expectativas sobre los tipos de interés

Las declaraciones de Donald Trump asegurando que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán "ha terminado" han provocado un fuerte repunte del petróleo. El Brent llegó a subir cerca de un 7%, superando los 79 dólares por barril, después de que Estados Unidos respondiera con nuevos ataques sobre Irán tras los incidentes registrados en el estrecho de Ormuz.

Este movimiento ha provocado un aumento inmediato de las expectativas de inflación y, con ello, un fuerte repunte de las rentabilidades de la deuda soberana. Los inversores vuelven a exigir una mayor prima para financiar a los Estados ante el riesgo de que los bancos centrales tengan que mantener una política monetaria más restrictiva durante más tiempo.

La reacción ha sido especialmente intensa en Europa. La rentabilidad del bono alemán a diez años ha superado el 3%, alcanzando su nivel más alto en casi un mes y encadenando ocho sesiones consecutivas al alza, la racha más prolongada desde comienzos de año. Francia ha vuelto a convertirse en uno de los focos de preocupación. El rendimiento de su deuda pública ha alcanzado máximos desde 2009, afectado no solo por el repunte del petróleo, sino también por la incertidumbre política tras la confirmación de que Marine Le Pen concurrirá a las elecciones presidenciales del próximo año.

Las ventas también se han extendido a Italia y Reino Unido. En este último caso, la rentabilidad del bono británico a diez años se aproxima nuevamente al 5%, mientras el mercado ya descuenta una elevada probabilidad de que el Banco de Inglaterra vuelva a subir los tipos antes de finalizar el año.

El mercado también ha modificado de forma significativa sus expectativas sobre la política monetaria europea. Actualmente, los futuros asignan alrededor de un 85% de probabilidad a que el Banco Central Europeo vuelva a subir los tipos de interés en septiembre, mientras que una nueva subida antes de que termine el año ya está prácticamente descontada.

Este cambio refleja el temor a que el encarecimiento de la energía vuelva a trasladarse a salarios, alimentación y servicios, retrasando el regreso de la inflación al objetivo del 2%.

Aunque gran parte del foco sigue puesto en la inteligencia artificial, los bonos están recuperando protagonismo como principal referencia para valorar los activos financieros.

Un aumento de las rentabilidades implica un mayor coste de financiación para gobiernos y empresas, pero también hace que la renta fija resulte más atractiva frente a la bolsa, especialmente para aquellas compañías con múltiplos más exigentes.

No es casualidad que sectores como las tecnológicas de crecimiento, las renovables o parte del inmobiliario sean especialmente sensibles a estos movimientos.

La segunda mitad del año podría depender más de los bonos que de la IA

Durante los últimos dos años, el extraordinario crecimiento de la inteligencia artificial ha permitido al mercado convivir con unos tipos de interés elevados. Sin embargo, la segunda mitad del año podría venir marcada por un equilibrio mucho más delicado entre ambas narrativas.

En nuestra opinión, la gran historia de los próximos meses no será únicamente quién lidera la inteligencia artificial, sino si el mercado ha infravalorado el riesgo de que la inflación vuelva a repuntar y obligue a los bancos centrales a mantener los tipos elevados durante más tiempo.

Después de varios años en un segundo plano, la renta fija vuelve a recordar que sigue siendo el verdadero termómetro del coste del dinero y, probablemente, el principal factor que determinará si las actuales valoraciones bursátiles pueden seguir sosteniéndose.