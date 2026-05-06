- El petróleo Brent retrocede un 12%, mientras que el WTI cae un 13% tras la publicación del informe de Axios
- Estados Unidos e Irán estarían dispuestas a levantar el bloqueo del Estrecho de Ormuz y que Irán acepte un moratorio sobre el enriquecimiento de uranio.
- Pese al optimismo, la situación sigue en una fase de verificación, no en un cierre definitivo
- El petróleo Brent retrocede un 12%, mientras que el WTI cae un 13% tras la publicación del informe de Axios
- Estados Unidos e Irán estarían dispuestas a levantar el bloqueo del Estrecho de Ormuz y que Irán acepte un moratorio sobre el enriquecimiento de uranio.
- Pese al optimismo, la situación sigue en una fase de verificación, no en un cierre definitivo
El mercado de materias primas vivió un auténtico derrumbe tras las informaciones sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El petróep Brent cayó con fuerza por debajo de los 100 USD, perdiendo casi 12%, mientras que el WTI retrocedió cerca de 13%, perforando los 90 USD por barril.
El detonante fue un informe de Axios, que apunta a la creación de un memorando de una página que sentaría las bases para un alto el fuego y la reapertura del Estrecho de Ormuz.
Según titulares recogidos por Bloomberg, procedentes de fuentes de alto nivel en EE. UU., ambas partes estarían dispuestas a levantar el bloqueo del Estrecho de Ormuz y que Irán acepte un moratorio sobre el enriquecimiento de uranio.
Washington subraya que el acuerdo nuclear completo se negociará más adelante. Si la paz se confirma en las próximas horas, la volatilidad en el petróleo podría no haber terminado todavía. El movimiento actual encaja con episodios de los años 90: una caída brusca seguida de semanas de volatilidad elevada.
Progreso diplomático: señales claras desde Washington y Teherán
Los datos de terminales y las declaraciones políticas apuntan a negociaciones muy avanzadas:
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Donald Trump y “Project Freedom”: el presidente anunció avances y una pausa temporal en la escolta de barcos en Ormuz para facilitar el acuerdo.
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Fin de “Epic Fury”: el secretario Marco Rubio declaró concluida la operación militar, afirmando que sus objetivos se han cumplido.
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Gestos desde Irán: la Marina iraní (IRGC) aseguró que garantizará el paso seguro por el Estrecho, aunque sin aclarar si impondrá tasas.
¿Acuerdo final o solo otra fase de esperanza?
Pese al optimismo, la situación sigue en una fase de verificación, no en un cierre definitivo. De hecho, Estados Unidos espera la respuesta iraní a la nueva propuesta en los próximos dos días. Además, incluso si Ormuz se abre de inmediato, más de 1.550 buques comerciales siguen atrapados en la zona. La normalización total del mercado petrolero podría tardar medio año, y en el caso del gas, probablemente más.
El tema nuclear, para más adelante
Los informes indican que el acuerdo actual se centra en poner fin a las hostilidades y reabrir rutas comerciales, mientras que el acuerdo nuclear completo se negociará en una fase posterior.
Análisis técnico: el petróleo Brent prueba la media de 50 sesiones
El petróleo Brent cae con rapidez y testea la media de 50 sesiones. Si este nivel se rompe, se abriría la puerta hacia la zona 80–85 USD. Aun así, puede ser prematuro anunciar el fin de la guerra y el inicio de una paz estable. La volatilidad seguirá siendo un factor dominante.
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