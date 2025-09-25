El petróleo se dirige hacia el cierre semanal más alto desde junio

Los precios del petróleo han registrado un fuerte repunte de dos días tras una serie de descensos, impulsados ​​por el creciente temor a interrupciones en el suministro de crudo ruso. El crudo WTI ha ganado casi un 4% desde principios de semana, marcando uno de los aumentos diarios más pronunciados en semanas.

Creciente riesgo para el suministro ruso

El aumento de precios se ve impulsado por los crecientes riesgos para las exportaciones energéticas rusas. Según informes, Rusia está considerando imponer otra prohibición a las exportaciones de diésel para ciertas empresas tras una serie de ataques con drones ucranianos a refinerías rusas. Los últimos ataques nocturnos contra un importante oleoducto provocaron un fuerte aumento en los precios de la gasolina y el diésel en la bolsa de materias primas rusa, Spimex.

Curiosamente, los operadores señalan que la limitada capacidad de refinación de Rusia podría, en última instancia, aumentar las exportaciones de crudo. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de restricciones a la producción real de petróleo.

Importadores clave de petróleo ruso

Las sanciones occidentales han transformado drásticamente la geografía de las exportaciones petroleras rusas. Los principales compradores actuales son:

China: 47%-50% de las exportaciones rusas (~2,2 millones de barriles diarios)

India: 37%-38% (~1,92 millones de barriles diarios)

Turquía: ~6%

Unión Europea: 6%-7% (una fuerte disminución respecto al 30% anterior a la invasión rusa de Ucrania)

China se convirtió en el mayor importador de petróleo ruso en 2022, desplazando a Arabia Saudita como principal proveedor. India, por su parte, incrementó sus importaciones desde prácticamente cero a principios de 2022 y ahora se beneficia de precios preferenciales. Esto le permite reexportar productos refinados, incluso a Europa y EE. UU., a pesar de que el crudo proviene de Rusia. India es ahora el mayor importador marítimo de petróleo ruso, representando alrededor del 60% de ese mercado.

Rusia sigue siendo un actor global importante, con una producción de más de 10 millones de barriles diarios, aproximadamente entre el 10% y el 11% del suministro mundial total, y exportando aproximadamente 5 millones de barriles diarios.

Rusia ha construido una extensa "flota en la sombra" compuesta por cientos de petroleros antiguos para eludir las sanciones occidentales. Esta flota representa actualmente alrededor del 17% de la capacidad petrolera mundial. La edad promedio de estos buques ronda los 20 años, en comparación con los 13 años de la flota mundial.

La flota en la sombra ayuda a evadir el llamado "límite de precio" del crudo ruso, que anteriormente estaba fijado en 60 dólares por barril. Desde principios de septiembre, se ha introducido una fórmula más estricta que fija el precio del crudo ruso al precio de mercado menos un 15%, lo que reduce el límite a unos 48 dólares por barril.

Además de fijar precios, la flota en la sombra también permite ocultar el origen del petróleo mediante transferencias de barco a barco y, a menudo, utiliza documentos de seguro falsificados y rastreadores GPS.

Rusia provoca en Europa

En las últimas semanas se ha observado un notable aumento de la actividad militar rusa cerca de las fronteras de la OTAN, incluyendo violaciones confirmadas del espacio aéreo por parte de drones y aeronaves. A principios de septiembre, más de 20 drones entraron en el espacio aéreo polaco, seguidos de incursiones similares en Rumanía. La semana pasada, tres cazas MiG-31 sobrevolaron Estonia, mientras que también se han reportado incidentes con drones en Noruega y Dinamarca.

Rusia también ha aparecido en el espacio aéreo estadounidense cerca de Alaska con bombarderos Tu-95 y cazas Su-35, que posteriormente fueron escoltados por fuerzas estadounidenses.

Perspectiva de la respuesta y las sanciones de la OTAN

La OTAN ha lanzado la Operación Centinela Oriental, que incluye patrullas continuas de cazas, una cobertura de radar mejorada y una defensa aérea reforzada a lo largo de su flanco oriental.

El presidente Trump afirmó que los países de la OTAN deberían "derribar los aviones rusos que violen su espacio aéreo" e instó a los aliados europeos a dejar de comprar energía rusa de inmediato:

"Les puedo decir que deben poner fin de inmediato a todas las compras de energía a Rusia. De lo contrario, todos estamos perdiendo mucho tiempo".

Trump también habló positivamente sobre Ucrania, pero no mostró indicios de imponer nuevas sanciones severas a Rusia. A pesar de que las restricciones a las exportaciones le cuestan a Rusia cientos de miles de millones de dólares, los ingresos se mantienen sólidos. Por lo tanto, las sanciones existentes han demostrado ser ineficaces hasta la fecha. Aun así, una acción más drástica por parte de EE. UU. podría eventualmente obligar a Rusia a hacer concesiones a Ucrania.

Perspectivas del mercado

El petróleo crudo está experimentando actualmente su mayor repunte de precios desde mediados de junio. El WTI se ha acercado a los 65 dólares por barril, su nivel más alto desde principios de septiembre. Si bien la amenaza al suministro ruso podría aún no haberse materializado por completo, las tensiones continuas podrían impulsar los precios hacia los 67 dólares.

Por otro lado, los fundamentos aún apuntan a un sobreabastecimiento significativo, lo que hace que los precios sostenidos por encima de los 70-80 dólares por barril parezcan injustificados. Sin la prima de riesgo relacionada con Rusia, los precios probablemente ya habrían caído por debajo de los 60 dólares. El escenario más probable es que el WTI se mantenga dentro de un rango entre 61,5 y 66 dólares por barril.