La guerra en Oriente Medio no solo impacta a los mercados financieros, sino también a nuestra vida diaria. Y no hablamos únicamente de las subidas en los precios de la gasolina y el repunte de los costes del transporte, sino en algo que impacta directamente en nuestro bienestar: las vacaciones del 2026. ¿Podremos volar este verano?

Esto es lo que afectará a nuestras vacaciones de 2026

Los precios del combustible se disparan

El primer factor que puede afectar a nuestras vacaciones de 2026 son los precios del combustible para aviones. En ese sentido, los turistas se habían beneficiado de unos precios del combustible muy moderados y de que algunas aerolíneas están renovando su flota de aviones. Estos nuevos aviones son más eficientes y consumen menos combustible, lo que permitía a las aerolíneas paliar cualquier leve repunte de los precios del petróleo y a su vez del combustible.

Sin embargo, la guerra en Oriente Medio lo ha cambiado todo. El coste del combustible para aviones se ubicaba alrededor de los 100$ el barril antes del inicio de la guerra, pero el repunte ha sido tal que actualmente se encuentra prácticamente en los 200$ el barril, habiendo estado en los 209$ dólares durante la semana del 30 de marzo. Es decir, en apenas un mes y medio los precios del combustible para aviones se han doblado, lo que lógicamente tiene un impacto en los precios de los billetes.

Pero cuidado, porque el problema no solo viene del precio, sino también de la disponibilidad del combustible.

Escasez de combustible para aviones: peligro para las vacaciones de 2026

Además del aumento de los precios del combustible para aviones, la guerra también tiene impacto en las reservas de combustible. En ese sentido, ya varios organismos han lanzado advertencias sobre cuánto tiempo podremos mantener esta situación si nada cambia. La semana pasada el director de la Agencia Internacional de Energía (AIE) afirmó que Europa tiene quizás unas 6 semanas de reserva de combustible para aviones, mientras que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) señaló que esperan algunas cancelaciones en Europa en el mes de mayo por la falta de combustible para aviones, además de afirmar que esto ya está ocurriendo en algunos lugares de Asia. Según apunta el mismo organismo, entre el 25% y el 30% de la demanda de combustible para aviones de Europa se concentra en el Golfo Pérsico. Por tanto, somos unas de las regiones más expuestas.

¿Qué están haciendo las aerolíneas?

Las aerolíneas ya están tomando medidas para paliar el impacto de las subidas de los precios de los combustibles y de la escasez generalizada. En ese sentido, compañías como Air France-KLM ya anunció que incrementarían los precios de sus billetes, así como cancelar unos 160 vuelos en Europa en los próximos meses. Por su lado, EasyJet también advirtió de que los consumidores deberían esperar precios más altos y el CEO de Ryanair teme una disrupción en el suministro entre mayo y junio. En otras partes del mundo la situación es similar, con American Airlines incrementando el precio del transporte de equipaje. Recordemos que mientras más peso lleve el avión más combustible consume, por lo que el equipaje también es importante para el coste del trayecto.

España, en una posición sólida

A pesar de todo esto, España parece estar en una posición más sólida que otros países europeos. Según afirmó Javier Goñi, CEO de Exolum, empresa encargada de distribuir el combustible a la aerolíneas, “España cuenta con la posición más sólida de Europa para afrontar esta crisis”. De hecho, afirma que menos del 10% del petróleo importado por España procede del Golfo Pérsico. En ese sentido, estas declaraciones cuadran bastante con lo que Repsol reportó en su informe anual de 2025, donde señala que tan solo el 10% del petróleo que procesa proviene de Oriente Medio. Además, recordemos que Repsol es la principal compañía de Refino de nuestro país, con 5 de las 8 que disponemos, lo que hace que tan solo importemos el 20% de queroseno (combustible para aviones) que necesitamos se importe.

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España

En nuestra opinión, si el conflicto no se soluciona cuanto antes, podremos enfrentar cancelaciones de vuelos en muchos lugares del mundo. En algunos países europeos y asiáticos el problema se puede agravar y el principal punto es que esto puede afectar al tráfico aéreo global. Muchos de los vuelos que se toman son para hacer escala a otro destino, por lo que una interrupción parcial puede traducirse en una reducción muy importante de la movilidad a nivel global.

En ese sentido, creemos que el problema no será tan grave porque es probable que se liberen más reservas de crudo, parte de ellas destinadas para el combustible para aviones. Esto puede rebajar tensiones, pero desde luego no soluciona el problema por completo y no evitará que veamos cancelaciones de vuelos y unas fuertes subidas de precios en la temporada de verano.

En el caso específico de España, los problemas pueden ser menores a la hora de realizar vuelos internos, pero también se puede ver afectada en los internacionales.

Si nos centramos en IAG, el gran grupo español-británico, la empresa puede tener una posición más sólida que otras compañías. De hecho, es una de las pocas que no ha hecho declaraciones negativas en las últimas semanas. Eso sí, Reino Unido importa más del 80% del combustible y British Airways, principal aerolínea del grupo, tiene su sede en el país. En cualquier caso, pensamos que es una de las empresas que mejor puede navegar esta situación.

En conclusión, las vacaciones del 2026 estarán condicionadas por la guerra en Oriente Medio y pueden estar en peligro si esta situación no se soluciona en las próximas semanas. E incluso cuando la guerra se acabe, todavía tardaremos varias semanas en volver a la normalidad.

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