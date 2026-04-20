El miedo a quedarse fuera del mercado está llevando a los inversores a protagonizar una de las rachas alcistas más destacadas de los últimos años. El avance en las negociaciones para poner fin al conflicto con Irán ha mejorado notablemente el sentimiento, impulsando a las bolsas hacia máximos recientes.

Muchos inversores se perdieron las subidas del año pasado tras el llamado “Día de la Liberación” y ahora no quieren repetir el error, lo que ha intensificado el conocido como “TACO Trade” (Trump Always Chickens Out), generando un gran interés por cualquier punto de compra en las recientes caídas. Este contexto ha reforzado el apetito por el riesgo en un mercado claramente dominado por el impulso.

Ahora tras un repunte de tres semanas que ha llevado a los índices americanos a nuevos máximos históricos, los inversores se preparan de nuevo para la incertidumbre tras la vorágine de acontecimientos del fin de semana relacionados con la guerra con Irán.

Los acontecimientos de las últimas horas ilustran la naturaleza errática de la guerra y de la diplomacia en torno a su finalización, con Trump haciendo declaraciones contradictorias en cuestión de horas, Israel continuando los combates en el Líbano e Irán abriendo y cerrando el estrecho de Ormuz.

Aún así mantenemos una expectativa positiva sobre las bolsas. No están cayendo bombas, los resultados hasta el momento han sido extraordinarios y la resiliencia de la economía ha sido impactante. Pero como defendemos desde hace semanas para que el rally se estabilice, necesitamos hechos.

Además, el estrecho de Ormuz ha permanecido prácticamente cerrado durante la mayor parte de las siete semanas que ha durado el conflicto, el precio del crudo se mantiene muy por encima de los niveles anteriores a la guerra, y los bancos centrales ya se han visto obligados a reconsiderar los recortes de tipos de interés, un daño que no se revertirá en el corto plazo aunque se firme un acuerdo.

En este contexto, el mercado empieza a reflejar cada vez más la coexistencia de dos realidades. Por un lado, una renta variable impulsada por el optimismo, la liquidez y el miedo a quedarse fuera. Por otro, un entorno macro y geopolítico mucho más complejo, marcado por tensiones energéticas, incertidumbre bélica y unas perspectivas de crecimiento más frágiles.

Esta divergencia no es únicamente una percepción de mercado, sino que empieza a reflejarse en los datos y en el comportamiento de las distintas economías a nivel global. Mientras Estados Unidos mantiene una notable resiliencia, otras regiones muestran señales claras de desaceleración, con consumidores más presionados, menor dinamismo en la actividad y un entorno energético cada vez más exigente.

En este entorno, la clave no es solo lo que está ocurriendo, sino qué narrativa terminará imponiéndose en el mercado. Porque, en última instancia, no pueden convivir dos realidades de forma indefinida.

El disparo de advertencia del FMI

El contexto más revelador de las reuniones del FMI y el Banco Mundial provino de la actualización del informe de Perspectivas de la Economía Mundial. En una decisión poco habitual, el Fondo abandonó su tradicional “escenario base” en favor de un “escenario de referencia” menos definido, acompañado de varios escenarios alternativos.

El mensaje fue claro: menor crecimiento y mayor inflación son la nueva realidad. Más allá del lenguaje diplomático, el análisis del Fondo sugiere que la guerra está amplificando fragilidades ya existentes, entre ellas:

Crecimiento estancado y menor margen de política económica

Aumento de deuda y déficits fiscales

Mayor desigualdad y desafíos estructurales

En contraste, el principal factor positivo señalado fue el potencial de la inteligencia artificial para impulsar una nueva ola de productividad. Sin embargo, este impacto sigue siendo una expectativa a largo plazo, frente a unas dificultades inmediatas a corto plazo.

Comparaciones con las puntocom

La única otra ocasión que el S&P 500 subió un 10 % en 10 días y cerró en máximos históricos o cerca de ellos fue en marzo de 2000.

Además, el repunte de marzo de 2000 estuvo liderado por tan solo unas pocas acciones. En esta ocasión solo 12 acciones del S&P 500 cotizan en máximos de 52 semanas cuando el índice alcanzó su cierre récord de la semana. Esto significa que el S&P 500 logró un nuevo récord con solo el 2,4% de las acciones del índice en máximos propios, algo que no suele ocurrir.

Por lo general, este tipo de movimientos tan agresivos se producen al final de largos periodos de mercados bajistas (como en 1974, 1975 o 1982), o después de crisis importantes como la crisis financiera mundial de 2009, la crisis de 1998 o la del COVID-19 de 2020. Repuntes tan violentos suelen ocurrir sólo cuando los mercados están muy desplomados y lejos de sus máximos históricos.

Esto refuerza la idea de que el repunte actual presenta similitudes con el de marzo de 2000—cuando la mayor burbuja especulativa de la historia de Estados Unidos estaba a punto de estallar. En la crisis de las puntocom todo lo que sonaba a internet se disparaba en bolsa, comparándolo con nuestros días, la fiebre por la inteligencia artificial continúa intensificándose. Ya no se trata solo de que las grandes compañías estén destinando cantidades ingentes de capital a proyectos de IA, sino de que empresas completamente ajenas al sector están reinventándose para subirse a esta ola tecnológica.

Aún así varios factores, como los diferenciales de crédito y la política de la Reserva Federal, hacen que las condiciones actuales del mercado sean muy diferentes a las de la burbuja de las puntocom.

Por eso, para nosotros el mercado alcista actual terminará entrando en una recesión, o en un cambio drástico en la política monetaria de la FED, siendo este un año clave donde se refinancian más de 8 billones de dólares.

Datos de la semana

El Nasdaq, registró su decimotercera sesión consecutiva de subidas, su racha ganadora más larga desde 1992. El índice cerró la semana con una subida del 6,8%, un nuevo récord de cierre y su tercer récord del año, ahora acumula una subida del 5,3% en lo que va de año.

El índice Dow Jones Industrial Average cerró la semana pasada con un alza del 3,2%, la mayor subida semanal en puntos y porcentaje desde la semana que finalizó el 27 de junio de 2025. El Dow acumula una subida del 2,9% en lo que va de año.

El S&P 500 cerró con una subida del 4,5%, alcanzando un nuevo récord de 7126 puntos y su séptimo récord del año. Este incremento representa su mayor subida porcentual semanal desde la semana que finalizó el 16 de mayo de 2025. El S&P 500 acumula una subida del 4,1% en lo que va de año.

Bull Trap

También vemos otros indicadores que nos permiten establecer un paralelismo con otros momentos de la historia que han servido como niveles de venta, en lo que podríamos catalogar como una trampa alcista.

Un ejemplo de ello son los niveles del cruce AUD/JPY, que reflejan condiciones de apetito por el riesgo extremo, dado que el dólar australiano actúa como proxy cíclico y el yen japonés como divisa de financiación. Nada indica mejor el apetito por el riesgo que el dólar australiano (divisa cíclica) que se sitúa en sus niveles más altos frente al yen japonés (divisa de financiación) desde octubre de 1990.

Históricamente, estos niveles han coincidido con fases avanzadas del ciclo de mercado, donde el posicionamiento está ampliamente inclinado hacia activos de riesgo. En este contexto, el indicador adquiere un carácter contrarian, sugiriendo una menor asimetría al alza y un aumento en la probabilidad de correcciones.

Tres empresas del Ibex 35 para este trimestre

Merlin Properties

Merlin es una de las empresas que más puede beneficiarse de la demanda de centros de datos. La compañía está apostando por este nuevo negocio por varios motivos.

El primero de ellos es que la demanda es tan alta que las grandes tecnológicas tratan de alquilar capacidad de centros de datos que aún no están en funcionamiento. Nuestro país tiene mucho espacio para construir centros de datos, así como un alto desarrollo en renovables que puede suministrar de energía dichas instalaciones. Además, se estima que el 70% del tráfico de datos entre Estados Unidos y la UE pasa por España.

Se espera que la capacidad de los centros de datos en Europa se multiplique por 4 para 2035. En segundo lugar, este negocio proporciona mayor diversificación a la compañía y una fuente de crecimiento de los ingresos muy atractiva y que puede estar algo menos correlacionada que el resto de líneas de negocio. Además, el periodo medio de arrendamiento es mayor y la rentabilidad bruta de momento también es más alta que la del resto de negocios. Aunque en el corto plazo las presiones en los tipos de interés pueden reducir el atractivo de la acción, creemos que pesará mucho más el potencial del negocio y la estabilidad de rentas.

IAG

La compañía ha sido una de las empresas más perjudicadas por el conflicto en Oriente Medio y se deja un 15% desde el 26 de febrero. El coste del combustible es su principal gasto operativo, representando más del 20% total y aunque en el corto plazo la compañía cubre con derivados la mayor parte de sus necesidades de combustible, al inversor le preocupa los vencimientos y el corte del tráfico aéreo en los países de la región.

Sin embargo, pensamos que una vez la paz se materialice la compañía puede conseguir rebotes importantes. Primero, las rutas más rentables para IAG son las que tienen como destino el continente americano, tanto norte como sur, no afectados por cierres aéreos. Segundo, IAG es uno de los operadores más eficientes del sector y gracias a la renovación paulatina de la flota, su consumo de combustible por trayecto también está descendiendo. Y tercero, el bajo endeudamiento de IAG le coloca en una posición mucho menos arriesgada que otros operadores del sector. Por todo ello, creemos que IAG será una de las favoritas del mercado cuando el panorama en Oriente Medio se aclare.

Mapfre

Un entorno de tipos de interés más altos puede beneficiar a Mapfre. La base de clientes de la compañía suele tener un perfil conservador y el aumento de tipos permite a la empresa lanzar más productos de tipo garantizado, lo que probablemente suponga un espaldarazo para el negocio de vida-ahorro. Además, la compañía ya ha salido del importante bache que encontraba en el ramo de autos y esto debería incrementar la rentabilidad global. Creemos que el impacto de la IA en el sector no será tan grave como se descuenta e incluso permitirá mejorar los modelos de riesgo de las compañías. Esto tendrá un impacto positivo en los beneficios a medio y largo plazo.

Eventos de la semana

EEUU

Es probable que los datos de ventas minoristas de EE. UU. correspondientes a marzo, que se publicarán el martes, sean el dato más destacado entre los informes económicos.Estos datos pondrán de manifiesto hasta qué punto el repunte de los precios de la energía provocado por la guerra en Oriente Medio ha afectado al gasto de los consumidores, que ya se mostraba débil antes del conflicto.

Los débiles datos económicos de EE. UU. podrían aumentar las probabilidades de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés, especialmente si los precios del petróleo continúan cayendo. Los mercados descuentan en un 63 % de probabilidades que habrá un recorte de tipos de la Fed para fin de año.

Las encuestas provisionales de gerentes de compras de EE. UU. correspondientes a abril, que se publicarán el jueves, ofrecerán una visión más actualizada del impacto de la incertidumbre bélica en Oriente Medio y el aumento de los precios de la energía en la actividad de los sectores manufacturero y de servicios. Aunque en el resto del mundo se espera que los datos reflejen un mayor pesimismo, en el caso de la primera potencia mundial esperamos una mayor estabilidad.

Los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo también se publicarán el jueves, seguidos el viernes por la encuesta final de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan correspondiente a abril.

Otro evento de interés será la audiencia de confirmación de Kevin Warsh para convertirse en presidente de la Reserva Federal, que está prevista para el 21 de abril. Es muy probable que se le pregunte a Warsh hasta qué punto coincide con las opiniones del presidente Trump, quien ha dicho que está a favor de tipos de interés más bajos.

Eurozona

Las estimaciones preliminares de los datos de los gestores de compras de abril para Francia, Alemania y la eurozona serán los indicadores más importantes. Podrían ofrecer información valiosa sobre cómo las empresas perciben las perspectivas económicas para los próximos meses, teniendo en cuenta los elevados precios de la energía.

Antes de eso, el martes se publicará el índice de confianza económica ZEW alemán y el viernes el índice Ifo de clima empresarial, ambos correspondientes a abril.

Prevemos que los datos del PMI muestren un descenso de la actividad, con el índice compuesto cayendo hasta el umbral de los 50 puntos. Los datos del PMI también ofrecerán información valiosa sobre las expectativas empresariales en materia de precios, que el Banco Central Europeo seguirá de cerca.

Reino Unido

Las cifras de inflación del Reino Unido serán el dato más destacado de una semana intensa en cuanto a datos económicos británicos.

Estos indicadores mostrarán hasta qué punto el reciente aumento de los precios de la energía se ha traducido en precios más altos. Se prevé que la inflación anual del IPC aumente por encima del 3,0%. Estas serán las últimas cifras de inflación que el Banco de Inglaterra tendrá en cuenta antes de su próxima decisión, prevista para el 30 de abril.

Según datos de LSEG, los mercados descuentan una subida de tipos de interés de alrededor de 25 puntos básicos por parte del Banco de Inglaterra antes de que finalice el año.

Los datos sobre empleo y salarios correspondientes a febrero se publicarán el martes y resultarán de cierto interés, aunque se refieran al período inmediatamente anterior al inicio de la guerra con Irán.

China

El lunes, el Banco Popular de China anunciará sus últimas tasas de interés preferenciales para préstamos, que sirven de referencia para los préstamos a hogares y empresas. Los mercados prevén que los tipos a uno y cinco años se mantengan sin cambios en el 3% y el 3,5%, respectivamente.

Mantener los tipos de interés estables refleja una preferencia por gestionar la situación mediante herramientas estructurales en lugar de recortes generalizados de los tipos,