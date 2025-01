El mercado de materias primas firma una sesión marcada por los movimientos del precio del petróleo, que registran subidas tras las últimas sanciones de Estados Unidos a Rusia, y del gas natural, que corrige tras los avances firmados la semana pasada. La plata, por su parte, se desploma por debajo de los 30 dólares por onza, mientras que el maíz continúa con las subidas iniciadas a finales de la semana pasada. Precio del Petróleo El petróleo subió con fuerza tras las nuevas sanciones estadounidenses a Rusia. Estas son las últimas sanciones: Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Prohibición de servicios petroleros: prohibición de servicios petroleros estadounidenses a entidades ubicadas en la Federación Rusa, lo que deja a Rusia sin servicios estadounidenses relacionados con la extracción y producción de petróleo y otros productos derivados del petróleo.

Sanciones a gigantes petroleros rusos: imposición de sanciones a dos grandes compañías petroleras rusas: Gazprom Neft y Surgutneftegaz. Ambas compañías exportaron alrededor de 1 millón de brk por día en los primeros 10 meses de 2024.

Sanciones al transporte de petróleo en alta mar: se sancionaron 183 buques, en su mayoría petroleros, incluidos en la llamada "flota en la sombra", así como petroleros propiedad de operadores rusos. Algunos de estos barcos transportaban no solo petróleo ruso sino también iraní sancionado. Las sanciones también incluyen a dos compañías de seguros rusas, Ingosstrakh Insurance Company y Alfastrakhovanie Group. Sanciones a los comerciantes de petróleo: sanciones a los comerciantes de petróleo rusos, a menudo registrados en jurisdicciones de riesgo, con una estructura corporativa poco clara y vínculos con Rusia.

Sanciones a los proveedores de servicios de la industria petrolera y a funcionarios rusos: sanciones a más de 30 empresas rusas que prestan servicios a la industria petrolera, así como a más de una docena de altos funcionarios y directores rusos del sector energético, incluidos los directores ejecutivos de varios productores de petróleo rusos. Según los cálculos de Rystad Energy, las últimas sanciones de los EE.UU. podrían reducir las exportaciones de Rusia en más de 1 millón de barriles por día. Sin embargo, la corta duración de la actual administración significa que el impacto real de las medidas actuales será insignificante El shock de oferta en el mercado petrolero podría durar varias semanas. Vale la pena recordar que el petróleo ruso sigue siendo atractivo para muchos compradores debido a su precio más bajo que el precio actual del mercado

Rystad Energy espera precios en el rango de 80 dólares por barril con una posible ruptura del precio de 90 dólares por barril para el petróleo Brent

Goldman Sachs espera un precio máximo de 85 dólares por barril

Las exportaciones de Rusia cayeron casi 200.000 brk por día en la primera semana de enero, aunque esto no estuvo relacionado con las sanciones

Mike Walz, el jefe entrante de asuntos de seguridad nacional en la administración estadounidense, quiere presionar con fuerza a Irán para minimizar los ingresos petroleros del país. En este momento, Irán es oficialmente responsable de alrededor de 1,5 millones de brk por día de exportaciones

Según datos preliminares para el año completo de 2024, China importó un 2% menos de petróleo que en 2023. China es ahora el mayor importador de petróleo del mundo El precio del petróleo WTI está subiendo hasta casi 80 dólares por barril, lo que impulsa los precios de la gasolina en la bolsa a superar los 210 centavos por galón. Mientras tanto, el precio minorista promedio de la gasolina se ha estabilizado en 3 dólares por galón. Sin embargo, dado el tiempo de respuesta tardío, se puede esperar un posible aumento de los precios minoristas de hasta 3,2 dólares por galón. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Llevamos ya bastante tiempo observando claros aumentos de las posiciones largas en el crudo Brent, aunque al mismo tiempo, incluso si analizamos los últimos cuatro años, el petróleo todavía no parece estar extremadamente sobrecomprado. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El precio del petróleo Brent ha cruzado la media de 250 sesiones y el nivel de 80 dólares por barril. Cabe señalar que podría producirse una ruptura de la media de 100 períodos a través de la media de 50 períodos desde abajo. Las dos últimas situaciones de este tipo se produjeron en agosto de 2023 y marzo de 2024. En el primer caso, se produjo una corrección momentánea, pero luego una continuación de la tendencia alcista. En el segundo caso, tras un momento de consolidación, se produjo una fuerte ruptura alcista. Fuente: xStation5 Precio del Gas Natural Los precios del gas probaron el nivel de 4 $/MMBTU al comienzo de la semana ante los cambios en las previsiones meteorológicas a corto plazo

Se espera que las perspectivas de 6 a 10 días traigan un enfriamiento significativo en los estados centrales de los EE. UU., que son clave en términos de calefacción

Las perspectivas de 2 semanas indican que se espera que las temperaturas sean más bajas, pero que no se desvíen extremadamente de los promedios

Sin embargo, los mapas estacionales indican temperaturas ligeramente más altas que las estándar en los estados del sur, lo que puede significar que el choque de temperatura puede no durar demasiado

Maxar Technologies indica que se espera un calentamiento significativo en los EE. UU. a fines de enero, lo que podría cambiar la situación de la demanda en el mercado del gas

El lunes, la producción de gas llegó a 103,2 bcfd, lo que fue un 3,5% más alto interanual

La demanda de gas de EE. UU. fue de 115,5 bcfd el lunes, lo que fue menos del 1% más alto que hace un año

Las exportaciones de GNL fueron menos de 14 bcfd, un 6% menos que la semana anterior

Los datos muestran que la demanda de gas ha disminuido ligeramente en comparación con el fuerte consumo de finales de diciembre y principios de enero. Por otra parte, los datos meteorológicos para la próxima semana muestran la posibilidad de un retorno de la demanda considerable. El informe sobre los inventarios de gas de Estados Unidos correspondiente a la semana anterior, que se publicará este jueves, podría mostrar una caída de los inventarios de hasta 200 bcf. El informe anterior mostraba una caída de los inventarios de solo 40 bcf. El informe de cambios en los inventarios de la semana pasada debería indicar una caída de los inventarios de hasta 200 bcf o más. La situación de la semana actual también parece similar, con un aumento del consumo de gas a principios de esta semana. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El consumo de gas ha vuelto a aumentar y se mantiene en el extremo superior de su rango de cinco años. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El Gas Natural registra una fuerte corrección tras abrir cerca de 4,25 USD/MMBTU a principios de esta semana. La caída desde la apertura ya supera el 12 %. El soporte clave para el precio se encuentra entre 3,5 y 3,6 USD/MMBTU. Fuente: xStation5 Precio de la plata El potente aumento de los rendimientos estadounidenses en previsión de que se mantengan sin cambios los tipos de interés está teniendo finalmente un impacto negativo en los precios del lingote esta semana. El oro y la plata retroceden

La plata cae por debajo de los 30 dólares la onza , mientras que los soportes técnicos clave en forma de la abolición de 50,0 de la reciente ola de máximos históricos de 2024 y el promedio de 50 semanas se han mantenido

, mientras que los soportes técnicos clave en forma de la abolición de 50,0 de la reciente ola de máximos históricos de 2024 y el promedio de 50 semanas se han mantenido Desde la perspectiva del lingote, los próximos datos de inflación serán clave. Un nuevo aumento de la inflación podría tomarse como un presagio de tipos de interés más altos de lo esperado anteriormente

Los especuladores han sobrevendido la plata recientemente. Sin embargo, todavía está por debajo del nivel medio de posiciones netas

La relación precio oro/plata ha vuelto a 90, lo que significa que la plata parece ser la atracción actual si continúa la tendencia alcista en el mercado del lingote. El promedio móvil de 10 años está en 80 La estacionalidad no sugiere grandes cambios a principios de año. Sin embargo, debería haber un aumento significativo de la volatilidad durante las próximas 2-3 semanas, como lo sugieren los máximos de 5 años y las caídas de precios. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La relación precio-oro-plata sigue siendo alta, lo que podría significar precios atractivos para la plata (aunque también podría indicar una ligera sobrevaloración del oro). Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Se ha producido un marcado aumento de las posiciones cortas en plata. Sin embargo, todavía está lejos del posicionamiento promedio observado por última vez a principios de 2024. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La plata está bajo presión debido al aumento de los rendimientos y está cayendo por debajo de los 30 dólares la onza. Fuente: xStation5 Precio del Maíz El maíz comienza la nueva semana con una continuación de los aumentos que comenzaron a fines de la semana anterior tras la publicación del informe de producción de 2024 del USDA

El informe mostró una fuerte caída en los rendimientos a 179,3 bushels por acre, un nivel muy por debajo de las expectativas y 3,8 bushels por acre más bajo que el informe de noviembre

Por lo tanto, la producción para 2024 se estimó en 14.867 millones de bushels, 276 millones de bushels menos que la estimación anterior

Las existencias finales también cayeron bastante bruscamente a 1.540 millones de bushels

El precio ahora está probando los picos locales de mediados de 2024, que también fueron los picos del año anterior.

En caso de una perspectiva de producción negativa, se abre espacio para probar niveles de 500 centavos por bushel. La última vez que se vieron niveles similares en el mercado fue en octubre de 2023

Las posiciones netas de los especuladores en el mercado aumentaron recientemente hasta alcanzar el nivel más alto desde noviembre de 2022. Al mismo tiempo, tampoco se observa la naturaleza de sobrecompra de este mercado

El aumento de los precios del maíz también se ve influenciado positivamente por el reciente aumento de los precios del petróleo, que puede aumentar la demanda de etanol

Las posibles preocupaciones con respecto a nuevos aumentos de los precios del maíz por encima de los 500 centavos por bushel podrían ser el aumento de los planes de siembra para 2025 y la incertidumbre comercial con respecto a la próxima presidencia de Trump

La producción de maíz en América del Sur también será un factor importante que vale la pena observar. Un posible El Niño podría causar problemas de producción en el hemisferio inferior Las existencias finales de Estados Unidos cayeron a tan solo 1.540 millones de bushels. Se esperaba una caída a 1.680 millones de bushels desde 1.738 millones de bushels. Fuente: Bloomberg Finance LP Los precios registraron fuertes avances a finales de semana, probando picos locales a mediados de 2024. Los aumentos están motivados por una producción menor a la esperada y el aumento de los precios del petróleo. Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.