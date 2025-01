Nuevas sanciones contra Rusia que afectan al petróleo

Las nuevas sanciones impuestas por la administración Biden a Rusia han suscitado preocupaciones sobre un posible shock de oferta en el mercado petrolero. Rystad Energy estima que las sanciones, dirigidas a los buques que transportan crudo ruso y a las empresas de extracción y comercialización relacionadas, podrían reducir las exportaciones hasta en 1 millón de barriles por día. Sin embargo, el breve plazo de implementación puede limitar el impacto real en los flujos de petróleo. Rystad Energy pronostica que los precios del crudo Brent se mantendrán dentro de un rango de alrededor de 80 dólares por barril, con una probabilidad limitada de superar los 90 dólares. La consultora energética sugiere que el shock actual podría durar varias semanas. Cabe destacar que las sanciones globales anteriores contra Rusia en 2022 no redujeron significativamente la producción ni las exportaciones rusas, y los precios retrocedieron rápidamente por debajo de los 100 dólares por barril. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Goldman Sachs, sin embargo, indica que las sanciones podrían empujar al Brent a probar el nivel de 85 dólares por barril. Los precios actuales se negocian por encima de los 81 dólares por barril. Aún persisten varias incertidumbres, incluidos posibles cambios de política bajo una nueva administración de Trump y la estrategia de producción de la OPEP+ más allá del primer trimestre de este año, durante el cual el cártel mantiene recortes de producción. Análisis técnico del precio del petróleo El crudo Brent cotiza con un importante gap alcista, superando los 81 dólares por barril y el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% de la reciente caída. El siguiente nivel de resistencia clave está en torno a los 82 dólares por barril, coincidiendo con los máximos locales de agosto de 2024. Una resistencia crucial también se encuentra en los 83 dólares por barril, que representan el retroceso de Fibonacci del 61,8%. Precio del barril de Brent Fuente: xStation5

