EL PIB de España por debajo de las expectativas

El informe del PIB de España del tercer trimestre de 2024 era una de las principales publicaciones macroeconómicas europeas programadas para hoy. Se esperaba que el informe mostrara un ritmo continuo de expansión como en el segundo trimestre de 2024, tanto en términos trimestrales como anuales. El dato anual ha sido ligeramente menor de lo esperado, aunque los datos trimestrales estuvieron en línea con las previsiones A nivel trimestral el PIB ha crecido un 0,8% gracias al gasto en consumo final, que ha crecido un 1,5%, liderado por el consumo de las Admisnistraciones públicas con un 2,5% de crecimiento. Por el lado de la oferta, todos los sectores han crecido este trimestre salvo la construcción. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil A nivel anual, la variación interanual del PIB fue del 3,3%, una décima más que la del trimestre anterior. La demanda nacional contribuyó con 2,8 puntos al crecimiento interanual del PIB. Por su parte, la demanda externa aportó 0,5 puntos. Por agregados de demanda, el gasto en consumo final de los hogares se aceleró cuatro décimas, al presentar una tasa del 3,0%, y el de las Administraciones Públicas creció un 5,1%, un punto más que en el trimestre precedente. Desde la óptica de la oferta, todos los grandes sectores de actividad presentaron tasas interanuales positivas. Así, el valor añadido bruto de las ramas industriales aumentó un 4,0%, y dentro de las mismas, la industria manufacturera lo hizo en un 4,4%. El valor añadido bruto de la Construcción aumentó un 2,4% respecto al tercer trimestre de 2023, el de los Servicios un 3,5% y el de las ramas primarias un 8,3%.

