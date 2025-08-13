Rigetti Computing decepciona con los resultados del segundo trimestre

La compañía de computación cuántica Rigetti Computing (RGTI.US) ha presentado unos resultados del segundo trimestre que no han cumplido con las expectativas del mercado, generando inquietud entre los inversores sobre el ritmo de monetización de sus avances tecnológicos.
Rigetti reportó un beneficio por acción (BPA) ajustado de -0,13 dólares, muy por debajo de la previsión de consenso de -0,05 dólares. Los ingresos trimestrales se situaron en 1,8 millones de dólares, también por debajo de los 1,87 millones esperados. La pérdida neta ascendió a 39,7 millones de dólares, incluyendo 22,8 millones en ajustes contables relacionados con derivados y earn-outs.
A pesar del revés financiero, la empresa destacó avances significativos en su hoja de ruta tecnológica. Rigetti anunció la disponibilidad de su sistema Cepheus-1-36Q, descrito como la computadora cuántica multichip más grande de la industria, con una fidelidad de puerta de dos qubits del 99,5%. Este hito representa una mejora sustancial respecto a su sistema anterior, Ankaa-3.
El mercado ha reaccionado con cautela. Aunque las acciones se mantuvieron relativamente estables tras el anuncio, los analistas señalan que el desempeño financiero sigue sin reflejar el potencial tecnológico que la empresa promete. Rigetti, sin embargo, mantiene una posición financiera sólida, con 571,6 millones de dólares en efectivo e inversiones y sin deuda al cierre del trimestre.
La compañía espera lanzar antes de fin de año un sistema de más de 100 qubits, también basado en chiplets, lo que podría marcar un punto de inflexión si logra traducir sus avances en ingresos sostenibles.
