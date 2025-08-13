Las acciones de Alibaba suben más de un 4%

Las acciones de Alibaba Group se revalorizan más de un 4% en la sesión de hoy, en una jornada marcada por el entusiasmo inversor tanto en Asia como en los mercados internacionales. El impulso se atribuye a una combinación de factores tecnológicos propios y un entorno bursátil global favorable.
El sentimiento positivo se ve amplificado por el contexto internacional: el mercado estadounidense alcanzó nuevos máximos históricos en la sesión de ayer, lo que ha generado un efecto contagio en los mercados asiáticos. Los inversores muestran mayor apetito por activos de crecimiento, especialmente en el sector tecnológico, y Alibaba se beneficia directamente de ese clima de confianza.
El movimiento alcista también refleja una percepción más estable del entorno regulatorio en China, lo que contribuye a reducir la prima de riesgo que ha pesado sobre las grandes tecnológicas del país en los últimos años.
Además, el repunte coincide con el renovado interés en el ecosistema de inteligencia artificial de Alibaba, especialmente tras el lanzamiento de su modelo Qwen2.5-Max, que ha despertado expectativas sobre su potencial comercial y su integración con Alibaba Cloud. Este avance refuerza la posición de la compañía en el competitivo sector de la IA, donde busca consolidarse como referente en soluciones empresariales.
Con estos catalizadores en juego, innovación tecnológica, confianza institucional y optimismo en los mercados, Alibaba se posiciona como uno de los valores más destacados de la jornada.
