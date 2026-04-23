Los últimos datos del PMI indican que la recuperación económica de la Eurozona se ha detenido por completo debido a la guerra en Oriente Medio. El conflicto con Irán se ha convertido en el principal factor desestabilizador, golpeando especialmente al sector servicios a través de una combinación de mayor incertidumbre y un fuerte aumento de los costes energéticos y de transporte.

Datos del PMI europeo

Alemania (PMI compuesto):

El índice cayó con fuerza hasta 48,3 desde 51,9, marcando una contracción inesperada de la actividad del sector privado por primera vez desde mayo de 2025.

Alemania (PMI servicios):

El indicador se desplomó hasta 46,9, su nivel más bajo desde 2022, impulsado por la creciente incertidumbre relacionada con el conflicto con Irán.

Francia (PMI compuesto):

La actividad cayó a 47,6 (desde 48,8), un mínimo de 14 meses y el cuarto mes consecutivo por debajo del umbral de expansión de 50,0.

Francia (PMI servicios):

El sector servicios descendió a 46,5, ya que el conflicto llevó a los consumidores a ser mucho más cautelosos con su gasto.

El conflicto en Oriente Medio frena la recuperación de la Eurozona

En Alemania, la mayor economía de Europa, el sector servicios sufrió su mayor caída en más de tres años. Aunque la manufactura sigue siendo resistente por ahora, los economistas de S&P Global advierten que el deterioro del sentimiento empresarial y el aumento de las presiones de precios —el ritmo más rápido en tres años— podrían derivar pronto en debilidad del mercado laboral. El gobierno alemán ha introducido 1.600 millones de euros en ayudas al precio del combustible para amortiguar el golpe, pero el sentimiento general sigue siendo pesimista.

La situación en Francia refleja la misma tendencia, con la debilidad del sector servicios arrastrando la actividad económica a su nivel más bajo en más de un año. Las empresas afrontan los mayores niveles de incertidumbre desde 2022, y la inflación francesa ha vuelto al 2% tras haber estado por debajo del objetivo del banco central.

Aun así, y a pesar del desplome en servicios, la manufactura en Francia y Alemania se mantuvo en territorio de crecimiento, con Francia alcanzando un máximo de casi cuatro años en 52,8. Sin embargo, los analistas advierten que esto podría ser temporal, impulsado por compras adelantadas para cubrirse ante posibles escaseces y subidas de precios.Para el Banco Central Europeo, los datos plantean un desafío complejo. Mientras la actividad económica se debilita, el fuerte repunte de la inflación de costes complica el camino a seguir. Aunque se espera que los responsables políticos mantengan los tipos sin cambios este mes, la persistente presión al alza sobre los precios podría obligar al BCE a considerar nuevas subidas de tipos.

El par EUR/USD amplía las caídas

Tras los débiles datos europeos y el riesgo geopolítico persistente, el par EUR/USD ha extendido su trayectoria bajista, presionado además por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El par está actualmente poniendo a prueba el nivel de 1,1700, marcando su ola bajista más significativa desde finales de marzo.

Técnicamente, el par ha roto su línea de tendencia alcista, reflejando el enfoque del mercado en los riesgos de Oriente Medio y una preferencia por el dólar estadounidense como activo refugio. El soporte clave se encuentra ahora cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% de la gran ola bajista registrada a comienzos de año. Si los precios de la energía se mantienen elevados y el conflicto persiste, se espera que la fortaleza del dólar continúe.