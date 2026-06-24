El precio de la plata cae y arrastra al sector de los metales preciosos, perdiendo aproximadamente un tercio de su valor desde finales de febrero. Durante la última sesión, la cotización del metal precioso se ha desplomado más de un 5%, un comportamiento que supera con creces el castigo sufrido por el oro, el cual cede hoy casi un 0,7% para situarse por debajo de los 4.100 dólares por onza. La plata, mientras, retrocede en la jornada de hoy un 0,75%.

Tras perforar los soportes clave y romper por debajo de su mínimo local del pasado 23 de marzo, la plata ha alcanzado brevemente su nivel más bajo desde mediados de diciembre de 2025.

Este desplome generalizado se produce después de que grandes entidades financieras como Deutsche Bank, Goldman Sachs y Bank of America recortaran drásticamente sus previsiones para el mercado de metales. Deutsche Bank redujo sus estimaciones para el oro a 4.300 dólares en el tercer trimestre de 2026 y a 4.800 dólares para el cuarto trimestre, alejándose de las proyecciones previas que situaban al metal dorado cerca de los 6.000 dólares. Al ser la plata un metal tradicionalmente más volátil y vinculado a la tendencia de su contraparte, este drástico ajuste de expectativas en las materias primas ha acelerado las órdenes de venta.

¿Por qué se hunden la plata y el oro?

La plata muestra un peor rendimiento relativo al perder un tercio de su valor desde finales de febrero, perforando sus mínimos de marzo para cotizar en niveles no vistos desde mediados de diciembre de 2025.

El aumento del riesgo geopolítico derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán a finales de febrero no ha sido suficiente para sostener los precios, acumulando caídas superiores al 22% en el oro. En este escenario, Deutsche Bank ha advertido que si la Fed aplica de tres a cuatro subidas de tipos adicionales, el oro podría caer hasta los 3.800 dólares, una presión bajista que deprimiría aún más la cotización de la plata.

Además, las salidas de flujos en los fondos cotizados (ETF) respaldados por lingotes físicos confirman que el apetito general de los inversores por los metales es significativamente más débil, mientras que el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal y el repunte del 0,8% en el Índice del Dólar eliminan el atractivo de los activos que no generan rendimientos periódicos.

El informe de inflación del PCE será clave para ver la evolución de la plata y el oro

La próxima gran prueba para determinar si la plata y el oro logran estabilizarse será el próximo informe de inflación del PCE de Estados Unidos. Una lectura más alta de lo esperado reforzará la postura restrictiva de la Reserva Federal, impulsando al dólar y a los rendimientos de los bonos del Tesoro. En este escenario, la plata continuará teniendo dificultades para competir frente a activos que ofrecen intereses atractivos.

El panorama técnico refleja que el volumen de las últimas sesiones ha sido predominantemente vendedor. Mientras la economía de Estados Unidos muestre resiliencia y la Fed conserve una política monetaria estricta, los metales preciosos carecerán del impulso alcista necesario para recuperar el terreno perdido desde febrero.