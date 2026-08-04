🚨 ¡El petróleo Brent cae por debajo de US$80!

Los precios del petróleo caen con fuerza ante las informaciones repentinas sobre un posible avance en las negociaciones relacionadas con el estrecho de Ormuz. El crudo Brent cae por debajo de US$80 por primera vez desde mediados de julio, retrocede más de un 4% durante la jornada y acumula una caída cercana al 10% en la semana. Señales diplomáticas: el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, señaló la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán para desbloquear la ruta "hoy o mañana", mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar confirma intensos esfuerzos de mediación.

el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, señaló la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán para desbloquear la ruta "hoy o mañana", mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar confirma intensos esfuerzos de mediación. Reacción del mercado: los precios del Brent rompieron la barrera de US$80 por primera vez desde mediados de julio. Tras la caída de los precios del petróleo, los metales preciosos suben y el índice S&P 500 al contado marca nuevos máximos históricos.

los precios del Brent rompieron la barrera de US$80 por primera vez desde mediados de julio. Tras la caída de los precios del petróleo, los metales preciosos suben y el índice S&P 500 al contado marca nuevos máximos históricos. Una voz de cautela: aunque los mercados se aferran a la esperanza, durante la primera fase del conflicto los inversionistas se enfrentaron repetidamente a expectativas de un acuerdo rápido. Hasta que se produzca una firma formal, el riesgo de una falsa alarma sigue siendo elevado. El precio del crudo Brent cae por debajo de US$80 por barril y de la media móvil de 200 periodos. El inicio de la sesión también provocó una caída por debajo de la media de 50 periodos.



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