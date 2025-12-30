El precio de la plata rebota más de un 3% y frena las caídas

- El precio de la plata se recupera tras la corrección de ayer.
- El metal precioso firma un año espectacular en el que ha logrado batir máximos.
El precio de la plata se está recuperando gradualmente de la fuerte caída de ayer, en la que se desplomó desde los 84 dólares por onza hasta los 70,5 dólares. El metal rebota más de un 3% y cotiza ahora cerca de los 74 dólares, mientras que el RSI horario ha superado los 50 puntos, lo que sugiere que la presión de venta a corto plazo podría estar disminuyendo. La plata se está consolidando entre los niveles de retroceso de Fibonacci del 23,6% y el 38,2% del último repunte.
Cotización del precio de la plata
Un ataque por encima de los 75,6 dólares podría abrir el camino hacia los 78 dólares por onza, donde ya se han observado importantes reacciones del precio. El precio de la plata cotiza actualmente en la media móvil exponencial de 50 sesiones (línea naranja), lo que indica que una reacción en torno a este nivel podría aumentar la volatilidad en cualquier dirección. A la baja, una caída por debajo de los 73 dólares probablemente indicaría otro intento de volver a probar la zona de 70 dólares.
La plata se ha posicionado como uno de los metales preciosos con mejor comportamiento de este 2025, de la mano del oro. La debilidad del dólar, unido a su valor como activo refugio y a las expectativas de nuevos recortes en Estados Unidos para 2026, han llevado al metal precioso a batir sus máximos históricos y firmar un espectacular rally alcista. Solo en el último mes, el precio de la plata ha logrado dispararse un 30%, mientras que en el acumulado del año la subida asciende hasta un 180%. Además, el valor de la plata depositada en ETFs se acerca a los 70.000 millones de dólares, lo que supone más del doble de los máximos alcanzados en 2011 y 2020.
