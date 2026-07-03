El precio de la plata está protagonizando en este mes de julio uno de sus rebotes más nítidos en semanas, superando la barrera de los 62 dólares por onza con sucesivos avances intradía. El catalizador ha sido tan concreto como inesperado: los datos del mercado laboral estadounidense de junio se han derrumbado por debajo de todas las previsiones, enfriando de golpe las expectativas de nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal.

Las NFP decepcionan: solo 57.000 empleos en junio

El Departamento de Trabajo publicó ayer los datos de nóminas no agrícolas (NFP) de junio: solo 57.000 puestos de trabajo creados, la mitad de los 110.000-115.000 que esperaba el consenso del mercado. Para agravar el cuadro, los datos de abril y mayo fueron revisados a la baja en 74.000 empleos adicionales. Es el registro más débil en varios meses, y el mercado lo interpretó de forma casi inmediata: si la economía se enfría, la Fed tiene menos razones para seguir subiendo tipos.

La reacción fue contundente, con una caída de medio punto porcentual en el dólar y con los rendimientos del bono del Tesoro a diez años cediendo terreno, dos factores que actúan directamente como combustible para los metales preciosos. En la sesión de hoy, la plata repunta un 3,1%, cotizando a 62,75 dólares la onza.

¿Por qué el empleo débil impulsa el precio plata?

La relación entre el metal precioso y los datos de empleo es directa. La plata, como el oro, es un activo que no genera rendimiento propio. Cuando los tipos de interés suben, los bonos y depósitos compiten con más fuerza, restando atractivo al metal. A la inversa, cuando el mercado descuenta que la Fed va a pausar o ralentizar sus subidas, el coste de oportunidad de mantener plata cae y el dinero fluye hacia ella.

El contexto: la plata firma una corrección severa desde máximos históricos

Para entender la magnitud del movimiento hay que recordar que el precio de la plata llegó a marcar un máximo histórico de 121,62 dólares por onza el 29 de enero de 2026, impulsada por un frenesí especulativo, la debilidad del dólar y una demanda industrial sin precedentes. Posteriormente, llegaron meses devastadores para el precio de la plata: el conflicto entre Estados Unidos e Irán empujó el petróleo por encima de los 100 dólares, lo que reavivó la inflación y obligó a los mercados a descontar varias subidas adicionales de tipos. La plata llegó a desplomarse un 50% desde sus máximos en apenas cinco meses.

El rebote de esta semana, desde los mínimos de 56-57 dólares hasta los actuales 62 dólares, representa, por tanto, una recuperación dentro de una corrección estructural, no el inicio de un nuevo ciclo alcista confirmado.

Más allá de la macro a corto plazo, los fundamentos del mercado físico de la plata continúan siendo sólidos. El Silver Institute estima que 2026 marcará el sexto año consecutivo de déficit estructural, con una brecha de 46,3 millones de onzas entre oferta y demanda. La demanda industrial, especialmente para paneles solares, centros de datos de inteligencia artificial y electrónica de precisión, sigue creciendo a un ritmo que la producción minera no logra igualar. Por su parte, J.P. Morgan proyecta un precio medio de 81 dólares por onza para todo 2026, mientras Goldman Sachs mantiene un rango objetivo de entre 85 y 100 dólares.

¿Qué vigilar a partir de ahora en el mercado de la plata?

El mercado tiene los ojos puestos en tres variables que pueden impactar en el metal precioso: el dato de inflación PCE de junio, que se publicará a finales de mes; la próxima reunión de la Fed; y la evolución del precio del petróleo, que si se mantiene a la baja contribuiría a moderar el IPC y alejar el fantasma de las subidas de tipos. Si esos tres factores acompañan, la resistencia técnica inmediata en el entorno de los 63-64 dólares podría ceder, abriendo el camino hacia los 69-70 dólares en lo que supondría el primer gran objetivo en la recuperación de la plata.

Por ahora, no obstante, la plata recupera el aliento que el mercado laboral estadounidense, paradójicamente, le ha devuelto con su debilidad.

¿Cómo invertir en plata?

En XTB contamos con varios instrumentos con los que podrás invertir en oro de forma directa e indirecta. Dentro de nuestra oferta de ETFs, disponemos de diversas opciones que nos permitirán replicar el precio de la plata como el XAD6.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.