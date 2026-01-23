El precio de la plata rompe los 100 dólares. ¿Punto de inflexión en los mercados de materias primas? 🚨

- La plata supera los 100$ impulsada por un déficit estructural de oferta, demanda industrial récord y tensiones macro, consolidándose como activo estratégico más allá de la especulación.
La plata acaba de cruzar la barrera psicológica de los 100 dólares por onza, alcanzando un máximo histórico. Este espectacular aumento en el precio del metal (casi 226% interanual) es un fenómeno de mercado que merece un análisis más profundo, ya que las razones de este movimiento van mucho más allá de la mera especulación de los inversionistas.
El precio de la plata se dispara
Los fundamentos que explican el fuerte aumento del precio de la plata son sólidos y multilaterales. En primer lugar, el mercado enfrenta un déficit crónico de oferta: en 2024, la demanda de plata alcanzó 1.170 millones de onzas, mientras que la producción minera quedó rezagada en 500 millones de onzas. Esta escasez estructural persiste y los expertos prevén que continúe al menos hasta 2026. Al mismo tiempo, la demanda industrial sigue siendo extremadamente fuerte. La plata es el metal con mayor conductividad eléctrica y se utiliza en tres sectores clave del futuro:
-
paneles solares,
-
centros de datos de inteligencia artificial,
-
vehículos eléctricos.
Además, en 2025, Estados Unidos incluyó a la plata en su lista de minerales críticos, otorgándole el estatus de recurso estratégico.
La escasez de plata es especialmente visible en el mercado chino. El gráfico superior muestra la prima de precio de la plata disponible en la Bolsa de Shanghái frente a los mercados occidentales. Fuente: Bloomberg Finance LP vía ZeroHedge
No obstante, los factores macroeconómicos y geopolíticos son los principales catalizadores de las subidas recientes. La debilidad del dólar estadounidense, la caída en las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, y el aumento de las tensiones geopolíticas (en particular, la escalada arancelaria de Donald Trump contra países europeos y la amenaza de imponer aranceles a países que no vendan Groenlandia) están alimentando la demanda de activos refugio. A esto se suma la incertidumbre sobre la independencia de la Fed y los esfuerzos acelerados por desmonetizar el dólar, factores que refuerzan el papel de la plata como reserva de valor, de forma similar al oro.
¿Está justificado este movimiento? La respuesta parece ser sí, pero con matices. El déficit de oferta es real y estructural, como lo demuestran las fuertes primas en los mercados físicos y los picos en las tasas de leasing de plata, que indican una escasez genuina del metal.
¿Qué sigue? Muchos analistas consideran que, incluso si los precios retroceden desde estos máximos históricos, no volverán a los promedios de 2022–2025, cuando la plata oscilaba entre 21 dólares y 28 dólares por onza. El nuevo nivel de equilibrio sería significativamente más alto, lo que implicaría un reajuste permanente del mercado de la plata, provocado tanto por cambios estructurales (aceleración de la transición energética) como por una reorientación de largo plazo de las carteras de inversión hacia activos reales, en un contexto de creciente desconfianza en monedas como el dólar y el euro.
