El precio de la plata registró una de sus mayores caídas de los últimos meses al llegar a desplomarse más de un 5%, arrastrado por una combinación de factores macroeconómicos y financieros que han provocado una fuerte salida de dinero de los metales preciosos.

El movimiento se produce en un contexto en el que los inversores han comenzado a revisar sus expectativas sobre la política monetaria estadounidense. La fortaleza de los últimos datos económicos, junto con las persistentes presiones inflacionistas, ha reforzado la percepción de que la Reserva Federal podría mantener una postura más restrictiva durante más tiempo de lo esperado.

A ello se suma la apreciación del dólar, que ha recuperado terreno frente a las principales divisas desde la última reunión de la Fed. Dado que la plata cotiza en dólares, una moneda estadounidense más fuerte suele ejercer presión bajista sobre el metal al encarecer su compra para los inversores internacionales.

El riesgo de una Reserva Federal más agresiva lastra el precio de la plata

Uno de los principales catalizadores de la caída del precio de la plata ha sido el aumento de las expectativas de tipos de interés reales en Estados Unidos. La posibilidad de que la inflación continúe mostrando resistencia ha llevado al mercado a plantear incluso escenarios de varias subidas de tipos por parte de la Reserva Federal.

Este contexto perjudica especialmente a activos como la plata y el oro, que no generan rentabilidad periódica. Cuando aumentan los rendimientos de los bonos y los tipos reales, los inversores encuentran alternativas más atractivas para obtener rentabilidad, reduciendo la demanda por los metales preciosos.

Además, el tono más restrictivo mostrado recientemente por el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ha contribuido a reforzar esta narrativa, elevando la incertidumbre sobre la evolución de la política monetaria durante los próximos meses.

La corrección tecnológica también pesa sobre la plata

A diferencia del oro, la plata no es únicamente un activo refugio. Una parte muy importante de su demanda proviene de usos industriales, especialmente en sectores ligados a la tecnología, la electrónica, los semiconductores, los centros de datos y la transición energética.

Por ello, la reciente corrección sufrida por las grandes compañías tecnológicas también ha terminado afectando al metal. Durante las últimas sesiones, los inversores han mostrado una creciente preocupación por factores como el avance de los modelos de inteligencia artificial desarrollados en China, la guerra por el talento entre las grandes tecnológicas, las dudas sobre el sector SaaS y el riesgo de una Reserva Federal más agresiva.

Esta combinación ha provocado una toma de beneficios generalizada en aquellos activos más vinculados al crecimiento económico y a la inteligencia artificial, arrastrando también a la plata por su componente industrial.

¿Corrección o cambio de tendencia?

A pesar de la magnitud del movimiento, todavía es pronto para hablar de un cambio estructural de tendencia. La demanda asociada a la electrificación, las energías renovables y la expansión de la inteligencia artificial continúa siendo uno de los principales argumentos alcistas para el metal a largo plazo.

Sin embargo, a corto plazo, la evolución del dólar, los tipos de interés reales y los próximos datos de inflación en Estados Unidos seguirán siendo los factores que determinen si la plata consigue estabilizarse o si las correcciones continúan durante las próximas semanas.