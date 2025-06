El precio de la plata se dispara: ¿qué esperar en el futuro?

El precio de la plata se disparó ayer más de un 5%, superando con creces el comportamiento obtenido por el oro, y aunque durante el día de hoy está corrigiendo cerca de un 0,75%, podría ser uno de los activos con mayor potencial de revalorización en lo que queda de año. ¿Qué hay detrás de esta tendencia y qué podemos esperar de cara a los próximos meses? ¿Por qué el precio de la plata puede seguir aumentando? El precio de la plata acumula en lo que llevamos de año una subida del 19%, gracias en gran medida a las subidas generadas durante los meses de marzo y abril. Las dudas del mercado sobre la guerra arancelaria y la situación política y económica en Estados Unidos han traído consigo un impulso alcista de los metales preciosos como el oro o la plata, que han registrado un incremento de su cotización. En este escenario, algunos factores que estarían impulsando el precio de la plata y que podrían seguir haciéndolo en los próximos meses son: Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La debilidad del dólar. Las materias primas mantienen una correlación inversa con el dólar. Al cotizar en esta divisa, cuando el dólar se debilita, hace que los metales preciosos como la plata o el oro sean más atractivos para los inversores globales que tienen otras monedas, con las que es más barato por tanto adquirirla. La tendencia bajista actual de la divisa estadounidense podría continuar en los próximos meses debido a la falta de credibilidad del gobierno, la guerra arancelaria, el intento de despedir a Jerome Powell al frente de la FED, y las dudas sobre el crecimiento económico del país. Aumento de las tensiones geopolíticas. Al comenzar el año, parecía que Donald Trump podría solucionar la mayor parte de conflictos bélicos en el mundo, pero de momento parece que no está teniendo mucho éxito. La tensión en Ucrania se ha incrementado después de anotarse su particular Pearl Harbour, destruyendo gran parte de aviones de combate rusos, mientras en otras regiones como India, Pakistán, o incluso en Taiwán los riesgos de ataque se han incrementado. Esto favorece la demanda de activos refugio. La situación fiscal en Estados Unidos, lo cual incluye las dudas sobre el incremento de la deuda del país, debido a los nuevos recortes de impuestos y el incremento del gasto. Este hecho hace que los inversores se fijen en activos que puedan tener una oferta limitada y percibidos como reserva de valor, como puede ser la plata o el oro. La plata se ha quedado rezagada del oro. Ambos metales se han movido en la historia de manera similar. Sin embargo, en los últimos años el oro ha despuntado en mayor medida que la plata, haciendo que el ratio de cotización entre ambos esté en máximos históricos. Esto suele ser un indicador de un posible cambio de tendencia o un mejor comportamiento en términos relativos de la plata. La demanda de plata podría verse impulsada por sectores que deberían seguir con un enorme potencial, como son el tecnológico y el de energías renovables. Este último, aunque puede que no crezca al ritmo de los últimos años, seguirá creciendo, lo que impulsaria la demanda del metal precioso y aumentaría sus precios, mientras que en el caso del tecnológico creemos que debería ir cada vez a más. ¿Cómo invertir en plata? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs que referencia el precio de la plata. Entre los ETFs que replican el precio de la plata destacan el ETF ISLN.UK o el XAD6.DE, siendo la divisa la principal diferencia entre ambos productos.

