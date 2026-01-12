Los futuros del oro y la plata alcanzaron hoy nuevos máximos históricos, a medida que el gobierno estadounidense intensifica la presión sobre la Reserva Federal. El Departamento de Justicia ha iniciado una investigación penal sobre el testimonio del presidente Jerome Powell en relación con la renovación de la histórica sede de la Reserva Federal. Powell ha calificado la investigación como un "pretexto" diseñado para ejercer influencia política y forzar recortes de las tasas de interés. Este desafío directo a la credibilidad del banco central ha provocado una fuerte caída del dólar estadounidense, lo que ha proporcionado un fuerte impulso a los metales preciosos.

El precio de la plata vuelve a subir

Las tensiones geopolíticas refuerzan aún más la apuesta por los activos refugio. Los focos de tensión globales siguen activos, especialmente en Venezuela e Irán, donde han surgido informes de numerosas bajas entre manifestantes antigubernamentales. El presidente Donald Trump se ha negado a descartar una intervención si la violencia contra los manifestantes continúa.

Al mismo tiempo, aumenta la preocupación por la disponibilidad física del metal en China. En la Bolsa de Oro de Shanghái (SGE), el precio de la plata han superado los 90 dólares por onza.

Cabe destacar que los temores iniciales de una caída significativa del interés abierto en el COMEX debido al reequilibrio de los índices de materias primas no se han materializado hasta el momento. Sin embargo, los inversores siguen de cerca la relación oro-plata, que actualmente se acerca a su media histórica de aproximadamente 50-53 puntos. Si bien la relación ha disminuido durante anteriores mercados alcistas de metales preciosos, la reversión a la media sigue siendo una fuerza poderosa. Para contextualizar, la media móvil de 10 años de la relación se sitúa justo por encima de los 80 puntos, muy por encima de los 54 puntos actuales.

​​​​​El precio de la plata ha superado contundentemente el nivel de 80 dólares, superando tanto su máximo de principios de enero como el máximo histórico anterior registrado en diciembre. El mercado está probando actualmente la zona de 85 dólares. El soporte se encuentra en 84 dólares, donde la acción del precio en las dos últimas velas sugiere un interés de compra inmediato.