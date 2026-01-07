Los perdedores son los actores desplazados de la nueva órbita estadounidense , especialmente China, Canadá y productores de crudo pesado sin ventaja geopolítica.

La captura de Maduro marca un cambio geopolítico estructural , donde Estados Unidos prioriza el control directo de energía, materias primas y rutas estratégicas frente a China y Rusia.

La captura de Nicolás Maduro no es solo un acontecimiento político: marca un cambio de régimen con implicaciones estructurales para los mercados globales. Estados Unidos no actúa únicamente por motivos ideológicos, sino por una combinación de factores como la energía, el control de rutas estratégicas, las materias primas y el reposicionamiento frente a China y Rusia.

El mensaje para inversores y gobiernos es claro: Washington vuelve a priorizar el control directo de activos estratégicos en su hemisferio, incluso a costa del orden internacional previo, y no parece que vaya a parar aquí. Los mercados apuestan a que el Canal de Panamá y Groenlandia podrían convertirse en los próximos objetivos de esta estrategia.

Pero, centrándonos específicamente en los mercados globales, ¿quiénes son los ganadores y perdedores de la crisis de Venezuela?

Ganadores de la crisis de Venezuela

Dentro de los principales ganadores de la crisis de Venezuela, podemos encontrar empresas relacionadas con el sector del petróleo, la banca e incluso la industria de defensa.

Petroleras americanas

Años de corrupción, mala gestión y falta de inversión han dejado la infraestructura petrolera venezolana en ruinas. Sin embargo, empresas como Chevron, Exxon Mobil y ConocoPhillips poseen el capital, la experiencia y la capacidad técnica para reconstruir el sector. La oportunidad económica para las empresas estadounidenses es enorme, ya que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, significativamente mayores que las de Arabia Saudí.

Entre los beneficiarios destaca Valero Energy, que opera importantes refinerías a lo largo de la costa del Golfo de México. Estas instalaciones están especialmente adaptadas para procesar crudo pesado y con alto contenido de azufre, como el venezolano.

Dentro del grupo de productores, en cambio, Chevron parte con ventaja. La compañía es actualmente la única gran petrolera estadounidense que opera en Venezuela bajo licencia del Tesoro de Estados Unidos, lo que la sitúa en una posición privilegiada para capitalizar la recuperación del sector una vez se normalicen plenamente las sanciones y los marcos legales. A esto se suman las grandes empresas de servicios petroleros —Halliburton, Schlumberger y Baker Hughes—, con amplia experiencia en proyectos complejos de recuperación de yacimientos.

Bancos americanos

Más allá de la energía, existen oportunidades a largo plazo y menos evidentes vinculadas a la reconstrucción de Venezuela. Los principales bancos estadounidenses desempeñarán un papel crucial para el apoyo económico después de décadas de reconstrucción de infraestructura y en la refinanciación de la enorme deuda venezolana, que en los últimos días se ha disparado al alza ante la perspectiva de una mejora económica del país.

Metales preciosos

El oro y la plata han avanzado en los últimos días a medida que los inversores evalúan un aumento de los riesgos geopolíticos. La crisis de Venezuela ha reforzado un contexto de incertidumbre global, en el que tradicionalmente el oro tiende a actuar como activo refugio.

A los acontecimientos en Venezuela se suman las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien durante el fin de semana volvió a reafirmar sus ambiciones sobre Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca y país miembro de la OTAN, lo que ha contribuido a elevar la percepción de riesgo global.

El oro acaba de registrar su mejor rendimiento anual desde 1979, encadenando máximos históricos a lo largo del último año, lo que le ha permitido superar al dólar estadounidense como principal activo de reserva global. Venezuela cuenta con 161 toneladas métricas de reservas de oro, equivalentes a unos 5,18 millones de onzas troy, valoradas en aproximadamente 22.000 millones de dólares a un precio de 4.300 dólares por onza. Cada incremento de 100 dólares en el precio del metal añade más de 500 millones de dólares al valor de estas reservas.

Bitcoin

Varios informes vinculados a fuentes de inteligencia, difundidos en la prensa especializada en criptomonedas, señalan que Venezuela podría haber acumulado un volumen significativo de Bitcoin, estimado entre 600.000 y 660.000 BTC, con un valor aproximado de 56.000 a 67.000 millones de dólares a precios actuales.

De confirmarse estas cifras, Venezuela se convertiría en uno de los mayores poseedores de Bitcoin del mundo. El impacto potencial sobre el mercado sería relevante: si estos activos existen y terminan bajo custodia estadounidense, atrapados en procesos judiciales o inmersos en prolongadas disputas legales, quedarían inmovilizados durante años, no durante meses. En la práctica, se trataría de una porción del suministro que desaparecería del mercado activo.

En términos de mercado, el efecto sería significativo. Si alrededor del 3 % del suministro total de Bitcoin quedará bloqueado durante años, y teniendo en cuenta que solo entre 2 y 4 millones de BTC son realmente líquidos en cualquier momento, esto implicaría la retirada de entre el 15 % y el 30 % de la liquidez efectiva del mercado. Un escenario de este tipo ayudaría a explicar, al menos en parte, el fuerte repunte del precio del Bitcoin observado hasta ahora en 2026.

Índices de latinoamérica

El mercado bursátil venezolano registró el lunes una subida cercana al 50 % en una sola sesión, reflejando que los inversores descuentan un cambio profundo en el modelo económico del país. El mercado anticipa la eliminación progresiva de controles, la reapertura al capital extranjero y un posible programa de privatizaciones.

Este movimiento ha tenido un efecto contagio en otros índices latinoamericanos, especialmente en países exportadores de materias primas. Los acontecimientos en Venezuela subrayan además la creciente importancia del nacionalismo de los recursos, una tendencia de la que América Latina podría beneficiarse. Históricamente, los mercados de la región han mostrado una fuerte correlación con los ciclos de las materias primas, y las valoraciones actuales aún no reflejan plenamente el repunte de precios ni el potencial de apreciación adicional.

Tierras raras

Venezuela posee importantes reservas de minerales estratégicos, entre ellos coltán, bauxita, níquel, hierro y otros elementos críticos para la industria tecnológica y la transición energética. En un contexto de creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, el acceso a estas materias primas cobra un valor geopolítico adicional. La apertura del sector minero venezolano a empresas occidentales permitiría diversificar las cadenas de suministro globales y reducir la dependencia de Asia, especialmente en materiales clave para baterías, semiconductores y sistemas de defensa.

Defensa europea

La actuación directa de Estados Unidos refuerza en Europa la percepción de un entorno internacional más inestable y menos predecible. Esto incrementa la presión para aumentar el gasto en defensa, fortalecer capacidades propias y reducir la dependencia estratégica de Washington. Como resultado, las empresas europeas del sector defensa podrían verse beneficiadas por nuevos programas de rearme, modernización de ejércitos y mayor cooperación dentro de la OTAN, especialmente ante el temor de que Estados Unidos priorice cada vez más sus intereses hemisféricos.

Además, la perspectiva de que Estados Unidos ya no tenga urgencia por solucionar la guerra en Ucrania podría aplazar los acuerdos de paz durante un largo periodo de tiempo, obligando a los países europeos a seguir gastando grandes cantidades de dinero en el sector de la defensa.

Perdedores de la crisis de Venezuela

En el extremo contrario, la crisis de Venezuela puede impactar negativamente tanto a Canadá como a China, así como al propio petróleo.

Petroleras canadienses

Los productores canadienses figuran entre los principales perjudicados de la crisis de Venezuela. El crudo canadiense es similar al venezolano —pesado y con alto contenido de azufre— y una parte significativa se refina actualmente en la costa estadounidense del Golfo de México. Sin embargo, la reapertura del flujo de petróleo venezolano introduce una competencia directa.

Los menores costes de transporte, la proximidad geográfica y la alineación política hacen probable que muchas refinerías estadounidenses prioricen el crudo venezolano frente al canadiense, presionando los márgenes de los productores de Canadá. De hecho, tras conocerse los acontecimientos, las acciones de petroleras y empresas de servicios energéticos estadounidenses registraron subidas, reflejando expectativas de mayor actividad, mientras que los productores canadienses quedaron rezagados.

Petróleo y gas

El regreso de Venezuela al mercado energético global bajo influencia estadounidense podría alterar los equilibrios de oferta en el segmento de crudos pesados. Un aumento sostenido de la producción venezolana añadiría presión bajista sobre los precios y reduciría la demanda de suministros alternativos procedentes de otros países productores.

Aunque en la actualidad Venezuela solo produce un millón de barriles diarios, la posible inversión para la renovación de las instalaciones petrolíferas podría ayudar a triplicar esos números en los próximos años, como ya ocurrió en la década de los años 70.

Además, la reactivación de la industria petrolera venezolana no se limitaría al crudo: incluiría gas natural asociado, productos refinados y exportaciones energéticas, lo que ampliaría el impacto sobre mercados regionales y globales. Los países y empresas energéticas que no formen parte de la órbita estratégica de Estados Unidos podrían perder cuota de mercado en favor de productores alineados con Washington.

Constructoras chinas

China ha sido durante años el principal comprador de petróleo venezolano, así como un socio clave en su deuda e infraestructuras. Sin embargo, este modelo se ve ahora seriamente amenazado tras la destitución de Nicolás Maduro. El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos asumiría el control del proceso de reconstrucción del país y que empresas estadounidenses liderarían la recuperación de la industria petrolera, con ventas a compradores globales actuales y nuevos, sin mencionar a China.

Este giro pone en riesgo tanto el suministro energético chino como la posición de sus grandes constructoras y financiadores, que podrían quedar excluidos de los grandes contratos de reconstrucción.

Los futuros de betún negociados en Shanghái repuntaron ligeramente, en un contexto en el que el mercado empieza a evaluar posibles tensiones en la cadena de suministro. El betún, utilizado principalmente en carreteras, infraestructuras y obra pública, se produce a partir de crudos pesados, como el petróleo venezolano, del que China ha sido históricamente uno de los principales compradores. La posible pérdida de acceso preferente a este crudo introduce un riesgo adicional para el sector constructor chino, ya que podría encarecer o limitar el suministro de un insumo clave para proyectos de infraestructura a gran escala.

Un cambio en los mercados financieros

La situación en Venezuela confirma que la geopolítica ha vuelto a ser un factor determinante para los mercados financieros. Más allá del cambio de régimen, lo que está en juego es el control de recursos estratégicos, flujos energéticos y zonas de influencia en un mundo cada vez más fragmentado.

Para los inversores, el mensaje es inequívoco: en este nuevo entorno, la alineación política y el acceso a activos reales pesan tanto como los fundamentos económicos tradicionales. Entender estas dinámicas será clave para identificar oportunidades —y riesgos— en los próximos meses.