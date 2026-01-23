Conclusiones clave El precio de la plata se dispara por la debilidad del dólar y el auge del oro, con expectativas de que su precio siga subiendo hasta niveles récord impulsada por inversores minoristas

El precio de la plata registra una subida cercana al 40% en lo que llevamos de año y ya mira de cerca los 100 dólares por onza, impulsado por la depreciación del dólar estadounidense y el aumento del precio del oro. En una nota especial, Bank of America afirma que es posible alcanzar los 170 dólares por onza en un horizonte de dos años si los inversores minoristas se suman al repunte, que es precisamente lo que parece estar ocurriendo. La tendencia es particularmente fuerte en China, donde los precios al contado son casi doce dólares más altos por onza que en EE. UU. El fin de semana pasado, la Casa de la Moneda de EE. UU. casi duplicó los precios de venta de la plata, superando los 170 dólares por onza. Si bien Bank of America estima que el nivel fundamentalmente justificado para la plata está más cerca de los 60 dólares por onza, la devaluación gradual de las divisas fiduciarias (incluido el dólar), los déficits fiscales persistentes y la creciente frustración entre los inversores individuales sugieren que aumentar las asignaciones a la plata y otros "activos tangibles" podría ser duradero y estratégico. Precio de la plata

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.