Bitcoin vuelve a ceder terreno y perfora la barrera de los 62.000 dólares, con un descenso del 1,51% esta mañana. La criptomoneda sigue acusando el impacto de los factores macroeconómicos, que mantienen la presión sobre los activos de riesgo y continúan arrastrando su cotización hacia niveles cada vez más bajos.

¿Por qué el bitcoin sigue perdiendo fuerza?

2026 no está siendo un año favorable para el bitcoin. La principal criptomoneda del mercado acumula una caída cercana al 29,25% en los últimos seis meses, un balance que empeora todavía más si ampliamos el horizonte temporal hasta un año, donde las pérdidas alcanzan el 42,50%.

En este contexto, muchos inversores han optado por reducir su exposición a activos considerados más complejos o especulativos, redirigiendo gran parte de su capital hacia sectores con mayor impulso, especialmente el vinculado al auge de la inteligencia artificial.

La situación alcanzó un punto especialmente delicado este miércoles, cuando el precio de bitcoin llegó a cotizar por debajo de los 60.000 dólares, un nivel psicológico y técnico de gran relevancia para el mercado. Detrás de estas caídas, se pueden diferenciar varios factores.

La presión macroeconómica lastra el precio del bitcoin

El contexto macroeconómico global no está jugando a favor del mercado de las criptomonedas, un segmento especialmente sensible a los cambios en la percepción del riesgo. El tono más restrictivo de lo esperado mostrado por la Reserva Federal en su última reunión ha reavivado las dudas sobre la trayectoria futura de los tipos de interés. Los mercados no solo comienzan a descontar que las tasas permanecerán elevadas durante más tiempo del previsto, sino que también empieza a ganar fuerza la expectativa de un nuevo aumento.

Este escenario suele penalizar especialmente a los activos más volátiles, como el bitcoin. Con unos rendimientos cada vez más atractivos en instrumentos considerados seguros, como los bonos del Tesoro estadounidense, parte del capital está abandonando las inversiones de mayor riesgo para buscar rentabilidades más estables y predecibles.

En este sentido, la atención de los mercados se centra ahora en la publicación de los datos macroeconómicos de Estados Unidos previstos para hoy. En particular, el informe de inflación PCE (Índice de Precios de Gasto en Consumo Personal), la referencia preferida por la Reserva Federal para evaluar la evolución de los precios, será clave para determinar los próximos movimientos de política monetaria.

Junto con el resto de indicadores económicos conocidos durante el trimestre, estos datos permitirán obtener una visión más clara sobre la fortaleza de la economía estadounidense y sobre la dirección que podrían tomar los tipos de interés en los próximos meses, un factor determinante para el comportamiento del bitcoin y del conjunto de los activos de riesgo.

Los fondos institucionales pierden confianza

Los ETF del bitcoin al contado en Estados Unidos, que en su momento canalizaron miles de millones de dólares hacia el mercado y actuaron como uno de los principales motores de la subida de la criptomoneda, han comenzado a mostrar señales de debilidad.

Durante este mes se ha registrado una notable racha de salidas netas de capital de estos vehículos de inversión. Solo el miércoles, los reembolsos alcanzaron los 469 millones de dólares. Este movimiento refleja un cambio en el sentimiento de los grandes inversores y gestores institucionales, que actualmente encuentran oportunidades más atractivas en otros segmentos del mercado.

Como consecuencia, la reducción de la demanda institucional está incrementando la presión vendedora sobre el bitcoin, contribuyendo a su deterioro bursátil y alimentando la incertidumbre sobre su evolución a corto plazo.

Por otro lado, la publicación de los resultados financieros de Micron durante la jornada de ayer ha reavivado el optimismo en torno al sector tecnológico, disipando parte de las dudas que habían surgido en las últimas sesiones. Este renovado interés por las compañías vinculadas a la inteligencia artificial ha intensificado nuevamente la salida de capital del bitcoin, ya que muchos inversores han vuelto a dirigir sus recursos hacia activos tecnológicos con un potencial de crecimiento más tangible.

Bitcoin sigue enfrentándose a un entorno complejo marcado por la salida de capital institucional, el renovado atractivo del sector tecnológico y la incertidumbre sobre la política monetaria estadounidense. Los próximos datos macroeconómicos serán clave para determinar si la criptomoneda logra estabilizarse o continúa ampliando sus pérdidas.