¿Por qué suben más de un 15% las acciones de Micron tras los resultados?

Las acciones de Micron registran fuertes subidas superiores al 15% en el premercado después de que el fabricante estadounidense de memorias presentara unos resultados trimestrales muy por encima de las previsiones de Wall Street y ofreciera unas perspectivas aún más optimistas para los próximos meses.

Más allá de las cifras, los inversores buscaban una respuesta a una pregunta mucho más importante: ¿sigue vivo el boom de la inteligencia artificial? La respuesta de Micron ha sido contundente.

Micron bate las expectativas del mercado

La compañía obtuvo un beneficio ajustado por acción de 25,11 dólares, muy por encima de los 20,86 dólares esperados por el consenso. Los ingresos alcanzaron los 41.500 millones de dólares, un 346% más que hace un año y claramente superiores a las previsiones del mercado. Además, el margen bruto ajustado alcanzó un 85%, un nuevo récord para la compañía.

Pero el dato que más ha celebrado Wall Street ha sido la guía para el próximo trimestre. Micron espera unos ingresos cercanos a los 50.000 millones de dólares, muy por encima de los aproximadamente 43.000 millones que esperaba el consenso de analistas.

La inteligencia artificial sigue impulsando las acciones de Micron

El gran motor del crecimiento continúa siendo la inteligencia artificial.

Las divisiones vinculadas a centros de datos incrementaron sus ventas un 415% interanual hasta representar ya el 61% de toda la facturación de la compañía. La fuerte demanda de memoria HBM, utilizada en los sistemas de IA más avanzados, sigue superando ampliamente la capacidad de producción del sector.

Durante la conferencia con analistas, la dirección de Micron aseguró que todavía "no hay una fecha a la vista" para que la oferta consiga alcanzar la demanda, anticipando que esta situación podría prolongarse más allá de 2027 y normalizarse únicamente de forma gradual durante 2028.

Los acuerdos estratégicos cambian el negocio de Micron

Uno de los anuncios más relevantes ha pasado casi desapercibido.

Micron ya cuenta con 16 acuerdos estratégicos de suministro con algunos de sus principales clientes. Estos contratos, con una duración media de entre tres y cinco años, incluyen pagos anticipados, compromisos mínimos de compra y rangos de precios previamente pactados.

Este cambio reduce uno de los principales riesgos históricos del negocio de memorias: la elevada volatilidad de los precios y de los márgenes. Según la propia compañía, estos acuerdos permiten mejorar la visibilidad sobre la demanda futura y suavizar los tradicionales ciclos del sector.

Los márgenes de Micron baten récords

Uno de los aspectos que más ha sorprendido al mercado ha sido la rentabilidad del negocio. Micron registró un margen bruto ajustado cercano al 85%, el nivel más elevado de su historia y claramente por encima de las previsiones de Wall Street. Además, la compañía espera elevar esta cifra hasta el 86% durante el próximo trimestre, una señal de que la escasez de memoria continúa otorgándole un enorme poder de fijación de precios.

El margen operativo ajustado también marcó un máximo histórico al situarse en el 81%, reflejando que el crecimiento de la demanda de chips para inteligencia artificial no solo está impulsando las ventas, sino también la rentabilidad del negocio.

¿Qué significa para las acciones de Micron?

Los resultados llegan en un momento especialmente importante para el sector tecnológico, después de las recientes dudas sobre la sostenibilidad del gasto en inteligencia artificial.

Lejos de mostrar signos de desaceleración, Micron ha confirmado que la demanda de memoria continúa creciendo con fuerza, impulsando no solo a sus propias acciones, sino también al conjunto del sector de semiconductores. Tras la publicación de resultados, los futuros del Nasdaq y compañías como Samsung o SK Hynix reaccionaron también con fuertes avances.

A corto plazo, el principal reto para las acciones de Micron será mantener unas expectativas extremadamente elevadas. Sin embargo, los resultados publicados refuerzan la idea de que la inversión en infraestructura de inteligencia artificial continúa siendo uno de los principales motores del mercado tecnológico mundial.