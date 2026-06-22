El precio del Bitcoin ha recuperado los 65.000 dólares después de varias semanas de elevada volatilidad, apoyado por la mejora del sentimiento inversor y el avance de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. La reducción de las tensiones geopolíticas ha favorecido una fuerte caída del petróleo y una moderación de las expectativas de inflación, dos factores que tradicionalmente benefician a los activos de riesgo.

La criptomoneda más grande del mundo se suma así al rally registrado en las bolsas mundiales, que continúan marcando nuevos máximos históricos impulsadas por la fortaleza económica y el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial. La caída del precio del crudo también ha contribuido a reducir los temores sobre nuevas presiones inflacionistas, mejorando las perspectivas para los mercados financieros.

Del miedo a la inflación al regreso del apetito por el riesgo: ¿qué ha ocurrido con el precio del Bitcoin?

Durante las últimas semanas, Bitcoin se había visto presionado por el aumento de las expectativas de tipos de interés en Estados Unidos y por las dudas sobre la capacidad de Strategy, la compañía liderada por Michael Saylor, para mantener el ritmo de sus compras de criptomonedas mediante nuevas emisiones de capital, pero sin duda alguna la posibilidad de que la FED reduzca liquidez en mercado había generado un cierto escenario negativo que había provocado caídas en el precio del Bitcoin en los últimos días.

Sin embargo, la mejora del entorno macroeconómico ha permitido que los inversores vuelvan a centrarse en los activos con mayor potencial de crecimiento. La caída del petróleo, el alivio de las tensiones en Oriente Medio y el renovado apetito por el riesgo han favorecido una recuperación tanto de las acciones tecnológicas como de las criptomonedas.

Strategy sigue siendo un indicador clave para el Bitcoin

A pesar de la recuperación, los mercados continúan vigilando de cerca la situación de Strategy. La compañía se ha convertido en uno de los mayores compradores de Bitcoin del mundo y su capacidad para seguir financiando nuevas adquisiciones sigue siendo uno de los factores más importantes para el mercado.

Las emisiones de acciones preferentes utilizadas por la empresa para captar capital continúan cotizando con descuento respecto a su valor nominal, una señal de que los inversores mantienen ciertas dudas sobre la sostenibilidad de este modelo de financiación. Si estas emisiones pierden atractivo, Strategy podría verse obligada a ralentizar sus compras de Bitcoin, reduciendo una de las principales fuentes de demanda estructural de los últimos años.

Por el momento, el mercado parece haber dejado estas preocupaciones en un segundo plano. La combinación de menor riesgo geopolítico, mejores perspectivas para el crecimiento mundial y un entorno financiero más favorable ha permitido a Bitcoin volver a situarse en niveles que no se veían desde hace meses.

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