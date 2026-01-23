El precio del cacao se desploma más de un 8%

Los futuros de cacao en la bolsa ICE de EE. UU. se desploman por encima del 8% durante la sesión de hoy. El temor a un creciente excedente de oferta en la temporada 2025/26 y la liquidación generalizada de posiciones largas están impulsando una fuerte caída de los precios. El mercado ha revertido rápidamente la narrativa que dominó 2024 y 2025.

La mejora significativa de las perspectivas de producción (en gran medida gracias a la mejora del clima en África Occidental, incluyendo Costa de Marfil y Ghana), el aumento de la producción en Sudamérica y, sobre todo, la débil demanda de los fabricantes están presionando los precios a la baja. Tras caer casi un 50% en 2025, la reversión de la tendencia alcista anterior se ha acelerado a principios de 2026.

Las reservas estimadas de cacao alcanzaron los 1,1 millones de toneladas al final de la temporada 2024/25, un 4,2% más que el año anterior, según la Organización Internacional del Cacao (ICCO), con base en su encuesta anual. Esta cifra es inferior a la estimación de la organización de 1,3 millones de toneladas. El resultado sugiere que la brecha entre la oferta y la demanda fue menor que las 49.000 toneladas proyectadas, pero aun así los inventarios aumentaron significativamente.

Las cifras segregadas de cacao por regiones muestran un enfriamiento de la demanda

Europa: -8,3% interanual (el peor cuarto trimestre en 12 años)

Asia: -4,8% interanual

Norteamérica: +0,3% interanual (prácticamente sin cambios)

¿Bajará el precio del chocolate?

Los anteriores picos en los precios del cacao se tradujeron en mayores precios del chocolate al por menor, por lo que los consumidores han estado comprando menos o optando por opciones más económicas. Para esta temporada, las previsiones apuntan a un superávit de 175.000 a 250.000 toneladas (o más) gracias a la mejora de las condiciones de cultivo en África Occidental y a la recuperación de la producción en Sudamérica.

En Costa de Marfil, el aumento de los inventarios y la congestión portuaria han lastrado el mercado físico, y el gobierno ha comprado 123.000 toneladas de cacao no vendido para estabilizar la situación. Los agricultores también han pedido la dimisión del director del organismo regulador (CCC), alegando cuellos de botella en la cadena de suministro.

No se han registrado nuevas amenazas meteorológicas importantes en África Occidental, y se espera que las condiciones mejoren aún más. Los productores de chocolate se encuentran en una situación delicada: la bajada de los precios del cacao podría mejorar los márgenes, pero algunos costes siguen fijados mediante contratos a plazo firmados durante el alza de precios. Al mismo tiempo, los consumidores no están dispuestos a seguir pagando precios elevados.

Técnicamente, la tendencia sigue siendo bajista, y el aumento de los volúmenes sugiere que la liquidación es generalizada y contundente. Sin un repunte de la demanda ni un cambio repentino en el clima, es probable que el cacao siga bajo presión fundamental. Los fabricantes siguen moliendo granos caros adquiridos cerca del pico del mercado en los últimos años, por lo que muchos han subido los precios, reducido el tamaño de los productos o sustituido la manteca de cacao por grasas vegetales más económicas para proteger la rentabilidad. ¿Se abaratará el chocolate?. Parece bastante probable si persisten las condiciones favorables de producción.

Los precios deberán ajustarse a la demanda para estimular de nuevo el consumo, manteniendo al mismo tiempo la viabilidad económica del procesamiento. Podría decirse que tiene sentido que los productores aseguren el suministro a precios significativamente más bajos y reduzcan los precios minoristas para aumentar los volúmenes y la molienda. Las acciones de empresas como Hershey, Mondelez y Barry Callebaut se han recuperado a medida que el mercado empieza a ver la posibilidad de limitar la "destrucción de la demanda" gracias a la bajada de los precios del cacao.

Precio del cacao

El precio del cacao está probando el límite inferior del canal descendente y cotiza con un claro descuento frente a las medias móviles EMA200 y EMA50. El RSI indica condiciones de sobreventa, y los futuros apuntan a la mayor bajada semanal en más de 18 meses. La caída desde sus máximos supera el 65%.

Fuente: Plataforma de XTB