El precio del cacao sube un 2% y se recupera desde su mínimo en 10 meses

Tras una prolongada caída que llevó al precio del cacao a cotizar por debajo de los 7.000 dólares por tonelada, su nivel más bajo desde noviembre de 2024, el mercado ha mostrado señales de recuperación. El precio se ha incrementado un 2%, situándose en torno a los 7.400$ a 5 de septiembre de 2025 Los precios del los futuros del cacao cotizados en ICE subieron más del 2% hoy, tras una fuerte caída que presionó los precios hasta cerca de los 7,100$, activando el soporte técnico. Sin embargo, si el impulso alcista no se mantiene y el precio cae por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, cerca de los 7,200$, podríamos ver un movimiento hacia los 6,500$ por tonelada. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Datos recientes de COT sugieren que los grandes especuladores están aumentando sus posiciones cortas, mientras que los actores comerciales solo las están reduciendo ligeramente. Los comentarios de importantes empresas, como Mondelez, indican que la próxima temporada de cosecha podría traer una mejora significativa en el equilibrio entre la oferta y la demanda.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.