El precio del café cae un 2%

El precio del café baja hoy más de un 2% debido a la creciente preocupación por un posible excedente de oferta. Según los últimos datos de Marex, las existencias mundiales de café en la temporada 2025/26 podrían superar la demanda en 1,2 millones de sacos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La producción del café superará los 170 millones de sacos Marex estima que la producción mundial de café para la temporada actual alcanzará los 170,7 millones de sacos, con un consumo global de 170,5 millones. En la temporada 2025/26, se espera que la producción aumente a 172 millones de sacos, principalmente debido a la recuperación prevista en Vietnam, donde se proyecta que la producción alcance los 29,8 millones de sacos, un aumento de 2,2 millones en comparación con la temporada 2024/25, incluso a pesar de las condiciones climáticas adversas. Mientras tanto, se espera que la producción de Brasil disminuya en 1,5 millones de sacos, hasta los 64 millones, mientras que el consumo mundial aumentará solo ligeramente, hasta los 170,8 millones de sacos, lo que resultará en un modesto excedente de oferta. Como resultado, los futuros del café están bajando tanto en Nueva York como en Londres. Los datos del ICE muestran que los inventarios de Arábica y Robusta han alcanzado sus niveles más altos en una semana y un mes, respectivamente, lo que aumenta la presión sobre el mercado. Marex destaca una posible disminución de la demanda mundial de café debido al aumento de precios. Se espera que el consumo en Brasil se debilite, mientras que el aumento de la demanda en EE. UU. y Europa se mantiene relativamente bajo. Brasil, uno de los mercados de café más grandes del mundo, está experimentando un aumento significativo de precios, con JDE Peet's elevando los precios del café hasta en un 30%. Como resultado, las acciones de JDE Peet's (JDEP.NL) cayeron más del 3% hoy. Posibles aranceles a las importaciones en EE. UU. aumentan la incertidumbre del café Un factor de riesgo adicional para el mercado del café es la posible imposición de aranceles a las importaciones en EE. UU. La Asociación Nacional del Café (NCA) está analizando los posibles efectos de las medidas comerciales propuestas por la administración Trump, que podrían afectar el comercio con Canadá y México. Cabe destacar que Starbucks tuesta café para cientos de tiendas canadienses en instalaciones con sede en Estados Unidos, lo que pone de relieve la profunda integración de las cadenas de suministro de café de Norteamérica. México sigue siendo un proveedor clave de café para Estados Unidos, exportando un promedio de más de un millón de sacos al año. El presidente de la NCA, Bill Murray, ha pedido que el café quede excluido de posibles medidas arancelarias, enfatizando que dichos gravámenes podrían afectar a tres de cada cuatro consumidores estadounidenses. La incertidumbre en el mercado está aumentando, especialmente porque las restricciones comerciales adicionales podrían extenderse a otros países sudamericanos, que se encuentran entre los principales proveedores de café de Estados Unidos. Hasta el momento, Trump solo ha mencionado brevemente a Brasil en el contexto de los aranceles, pero este tema podría resurgir en futuras negociaciones comerciales. Precio del café El contrato de futuros del café Arábica ha roto por debajo de su línea de tendencia alcista, lo que indica una posible presión bajista hacia una prueba de la EMA50 (línea naranja) a corto plazo. Fuente: xStation5

