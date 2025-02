El precio del Ethereum sube un 2%

El precio del Ethereum sube un 1,95%, alcanzando los 2.850 dólares. Los últimos meses han estado entre los peores en la historia de Ethereum en términos de sentimiento del mercado. Mientras que Bitcoin ha estado estableciendo nuevos máximos y se mantiene cerca de su máximo histórico, el precio del Ethereum está casi un 40% por debajo de su techo. ¿Qué ocurre con Ethereum? La debilidad de Ethereum se debe principalmente al estancamiento del crecimiento, causado por la falta de una estrategia comercial clara y el lento desarrollo de la red por parte de los desarrolladores. Otro factor que contribuye a las dificultades de Ethereum es el auge de los proyectos de Capa 2 (L2) como Polygon y Arbitrum. Estos fueron vistos inicialmente como los salvadores de Ethereum, resolviendo problemas de escalabilidad al reducir los costes de transacción y aumentar la velocidad de procesamiento. Sin embargo, con el tiempo, quedó claro que el éxito de los proyectos L2 redujo significativamente el tráfico en la red principal de Ethereum. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil A pesar de estos desafíos, se vislumbran varios avances positivos: Ethereum se está preparando para su próxima actualización de red, Pectra, que se espera que entre en funcionamiento en la red principal en marzo. Esta actualización tiene como objetivo mejorar la escalabilidad y la eficiencia de Ethereum.

Se especula que la Fundación Ethereum está trabajando en una nueva estrategia de marketing y está considerando apostar ETH en lugar de venderlo para financiar el desarrollo.

y está considerando apostar ETH en lugar de venderlo para financiar el desarrollo. Las instituciones y los proyectos de alto perfil siguen eligiendo Ethereum para las liquidaciones, a pesar de las críticas sobre su escalabilidad. Los altos volúmenes de transacciones y el valor total bloqueado (TVL) siguen favoreciendo a Ethereum sobre otras cadenas de bloques.

BlackRock planea tokenizar activos del mundo real (RWA) en Ethereum, lo que indica una mayor adopción institucional.

Se están considerando modelos de integración más atractivos con proyectos L2 para mejorar el valor de Ethereum. A pesar de los reveses temporales, la posición de Ethereum sigue siendo sólida. El sentimiento de los inversores se encuentra actualmente en un mínimo histórico. Sin embargo, los inversores institucionales, incluidos los vinculados a la administración de Donald Trump y World Liberty Financial, poseen cantidades significativas de Ethereum. Esto sugiere que, a medida que surjan regulaciones más claras y avance la integración del blockchain con las finanzas tradicionales, el precio del Ethereum podría experimentar un resurgimiento y recuperar también el favor de los inversores minoristas. Cotización de Ethereum Fuente: xStation 5

