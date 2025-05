El precio del oro cae antes de conocer los ADPs 🔔🔎

Informe de los ADPs a las 14:15 馃搱 El informe de empleo de ADP se publicar谩 hoy a las 14:15. El consenso del mercado apunta a una ligera disminuci贸n del empleo en el sector privado en abril, hasta 115.000 puestos, en comparaci贸n con los 155.000 del mes pasado. Las cifras del mes pasado resultaron positivas, y la s贸lida cifra de marzo alivi贸 las preocupaciones sobre una desaceleraci贸n econ贸mica en EE. UU., a pesar de la incertidumbre relacionada con los aranceles. En cambio, las cifras m谩s d茅biles de febrero (77.000, revisadas a 84.000) siguen discrepando ligeramente con los datos de marzo, lo que refleja el impacto de la ca贸tica pol铆tica comercial de Trump en la estabilidad de la contrataci贸n en el sector privado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil En las condiciones macroecon贸micas actuales, los datos del mercado laboral han quedado relegados a un segundo plano, ya que los mercados de capitales reaccionan con mayor intensidad a las decisiones sobre nuevas restricciones comerciales y a cualquier 茅xito en las negociaciones. No obstante, a煤n es importante seguir de cerca los datos del mercado laboral, y cualquier desviaci贸n de las lecturas estables podr铆a volver a atraer la atenci贸n de los inversores. Precio de la onza de oro El precio del oro baja un 1,3% en la sesi贸n de hoy y cotiza en los l铆mites inferiores de la zona de consolidaci贸n, lo que ha mantenido el precio del metal en una tendencia bajista estable. Una ruptura por debajo de esta zona podr铆a, en teor铆a, provocar la absorci贸n de la demanda activada en los 煤ltimos d铆as en esta 谩rea e impulsar el precio del oro hacia la media m贸vil exponencial (EMA) de 50 d铆as. Sin embargo, si esta zona se mantiene, aumentan las posibilidades de un posible rebote hacia m谩ximos hist贸ricos. Fuente: xStation

