El precio del oro se acerca nuevamente a los 2900$

La caótica política comercial de la nueva administración de Trump, las especulaciones en torno a los aranceles estadounidenses como herramienta de negociación y la debilidad del dólar siguen respaldando al precio del oro, que hoy tiene un avance de un 0,5% y pone a prueba la zona de los 2.900 dólares por onza troy. El índice del dólar sigue a la baja, sin lograr un fuerte repunte tras el reciente impulso a la baja. Débiles ventas minoristas en EE.UU. El viernes pasado, fuimos testigos de la mayor caída de las ventas minoristas en EE.UU. en casi dos años, registrada en enero. Actualmente, el mercado está descontando los primeros recortes de tipos de la Fed a partir de septiembre, mientras que las estimaciones anteriores sugerían que la Fed recién comenzaría a flexibilizar la política monetaria en diciembre. Además, la perspectiva de una política comercial "más suave" bajo el gobierno de Trump (que probablemente sería negativa para el índice del dólar estadounidense) está respaldando un repunte de los precios de los metales preciosos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Según el último informe de Compromisos de los Traders (CoT), de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC), el grupo "Managed Money" ha reducido las apuestas alcistas en el oro a su nivel más bajo en cuatro semanas. A pesar de ello, el viernes pasado, el oro marcó su séptima ganancia semanal consecutiva, la racha ganadora más larga desde 2020. Precio del oro Junto con el aumento del 0,4% del precio del oro, la plata, el paladio y el platino también suben entre un 0,4% y un 0,7% Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.