El precio del oro se dispara ante la tensión geopolítica

El precio del oro sube durante la sesión debido a un dólar más débil y una mayor demanda de activos refugio por parte de los inversores. La tensión geopolítica eleva el precio del oro En estos momentos el oro está subiendo un 1%, lo que le permite recuperar parte del terreno perdido la semana pasada. Las preocupaciones geopolíticas han aumentado a medida que se desvanecen las esperanzas de un posible acuerdo de paz a corto plazo entre Rusia y Ucrania, lo que aumenta el atractivo del lingote como refugio. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las crecientes preocupaciones se producen después de que el pasado viernes el presidente estadounidense, Donald Trump, y el vicepresidente, JD Vance, se enfrentaran con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, en la Casa Blanca y de que varios líderes europeos hayan expresado su conmoción por el acontecimiento. Al mismo tiempo, la confirmación por parte de la administración Trump de los planes arancelarios sobre Canadá, México y China a partir del martes ha aumentado aún más las preocupaciones del mercado financiero, impulsando una actitud de aversión al riesgo. A esto se le puede sumar los aranceles esperados a Europa durante las próximas semanas. En este escenario, si en los dos últimos años la compra de los bancos centrales y la inflación han sido los principales argumentos para justificar las subidas del precio del oro, los posibles recortes de tipos por parte de la FED para compensar la debilidad económica de la primera potencia mundial y la caída en los rendimientos de los bonos podrían ayudar a impulsar su precio.



