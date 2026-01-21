Conclusiones clave El oro alcanza nuevos máximos y se acerca a los 4.900 dólares

El debilitamiento del dólar está impulsando los metales preciosos

Los metales preciosos están extendiendo una potente racha alcista, con el oro alcanzando nuevos máximos históricos hoy y acercándose a los 4.900 dólares por onza. La plata también está subiendo, cotizando cerca de los 95 dólares por onza. Este movimiento se ve impulsado por el debilitamiento del dólar estadounidense debido a la política impredecible de la administración de Donald Trump y las preocupaciones a largo plazo que genera sobre la demanda de deuda estadounidense. Claves de las subidas de los metales preciosos podría poner en peligro la condición de activo refugio de los bonos del Tesoro estadounidense. Parece que el alejamiento del dólar por parte de algunos países del mundo BRICS continuará, acelerado por el uso de la moneda de reserva mundial como arma y una postura política más agresiva de la Casa Blanca. Esto, a su vez,

Además, el enfoque cambiante, y a veces confrontativo, de Estados Unidos hacia los países aliados podría alentar aún más a los principales bancos centrales occidentales a pausar, o al menos reducir, las compras de bonos del Tesoro estadounidense y redirigir una parte de sus reservas hacia el oro.

Este no es, por supuesto, el escenario base que podemos observar claramente hoy, pero los mercados intentan calcular el precio del futuro, y la conclusión general sigue siendo la misma: en el futuro previsible, es probable que los precios de los metales preciosos se mantengan respaldados y con una tendencia alcista. ¿Cuánto puede subir el oro? Dicho esto, la pregunta es cuán lejos y cuán rápido puede llegar el rally actual. El RSI diario ronda los 80, lo que sugiere fuertemente que el oro se acerca a territorio de sobrecompra. Observando la acción del precio, una posible corrección podría llevar al metal hacia los 4.400 dólares por onza, donde se ubica la media móvil exponencial de 50 días en el gráfico diario (EMA50, línea naranja). Este escenario también completaría un movimiento correctivo 1:1, ya que una caída de tamaño muy similar ocurrió en el cuarto trimestre de 2025. No podemos predecir hoy si este impulso alcanzará los 5.000 dólares por onza, pero si el impulso actual termina en una relación 1:1 con el tramo de verano-otoño del año pasado, el rally podría estancarse alrededor de los 4.900 dólares por onza, con un posible retroceso a los 4.400 dólares por onza. Gráfico del oro con velas de un día

