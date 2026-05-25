- Tras semanas marcadas por el temor al cierre del estrecho de Ormuz y el riesgo de una crisis energética global, los inversores empiezan a descontar una posible desescalada entre Estados Unidos e Irán
- El precio del petróleo Brent ha llegado a caer más de un 5%, situándose por debajo de los 98 dólares por barril, mientras que el WTI retrocede hacia los 92 dólares, tras las informaciones del fin de semana que apuntaban a un principio de acuerdo entre ambas partes
- Si se confirma la reapertura de Ormuz y desaparece parte de la prima geopolítica, el siguiente riesgo del mercado podría no ser la escasez, sino una guerra de precios
- Tras semanas marcadas por el temor al cierre del estrecho de Ormuz y el riesgo de una crisis energética global, los inversores empiezan a descontar una posible desescalada entre Estados Unidos e Irán
- El precio del petróleo Brent ha llegado a caer más de un 5%, situándose por debajo de los 98 dólares por barril, mientras que el WTI retrocede hacia los 92 dólares, tras las informaciones del fin de semana que apuntaban a un principio de acuerdo entre ambas partes
- Si se confirma la reapertura de Ormuz y desaparece parte de la prima geopolítica, el siguiente riesgo del mercado podría no ser la escasez, sino una guerra de precios
El mercado del petróleo vive un giro inesperado. Tras semanas marcadas por el temor al cierre del estrecho de Ormuz y el riesgo de una crisis energética global, los inversores empiezan a descontar un escenario muy distinto: una posible desescalada entre Estados Unidos e Irán y la reapertura de una de las rutas energéticas más importantes del mundo.
Las informaciones publicadas durante el fin de semana apuntan a un principio de acuerdo entre ambas partes para poner fin al conflicto, aunque todavía pendiente de aprobación definitiva. La reacción del mercado no se ha hecho esperar. El precio del petróleo Brent llegó a caer más de un 5%, situándose por debajo de los 98 dólares por barril, mientras que el WTI retrocedía hacia los 92 dólares.
El movimiento también ha impulsado a las bolsas, reducido la presión sobre el dólar y aumentado las expectativas de bajadas de tipos ante una posible moderación de la inflación.
Del miedo a la escasez de petróleo... al riesgo de exceso de oferta
Hasta ahora el gran temor del mercado era claro: el cierre parcial de Ormuz amenazaba el suministro energético mundial y elevaba el riesgo de inflación, mayores costes logísticos y más presión sobre bancos centrales.
Desde el inicio del conflicto el precio del petróleo llegó a subir cerca de un 70%, alimentando el temor a que el shock energético terminara trasladándose al conjunto de la economía. Sin embargo, el mercado empieza a mirar más allá. Si se confirma la reapertura de Ormuz y desaparece parte de la prima geopolítica, el siguiente riesgo podría no ser la escasez, sino una guerra de precios.
Con el precio del petróleo todavía en niveles elevados, algunos productores podrían aprovechar para aumentar producción y ganar cuota de mercado. Además, una relajación de sanciones permitiría el regreso progresivo del crudo iraní. El mercado podría estar pasando así de la guerra de Ormuz a una posible guerra de precios, transformando el petróleo de amenaza inflacionista a potencial apoyo para bolsas y bancos centrales.
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