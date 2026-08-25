El precio del petróleo se desploma un 3% ante las primeras señales de distensión en Oriente Medio

- El petróleo cae con fuerza tras la señal de distensión de EE. UU. en Oriente Medio, que reduce el temor a una escalada militar y la prima de riesgo geopolítico
- El mercado seguirá atento al tráfico por Ormuz, la respuesta de China y otros compradores a las sanciones contra Irán y cualquier avance en la normalización diplomática
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El precio del crudo registra hoy uno de sus movimientos más bruscos de las últimas jornadas. El West Texas Intermediate (WTI) cotiza en 82,38 dólares por barril, un retroceso del -3,15% respecto al cierre anterior, tras haber llegado a tocar un mínimo intradía de 81,82 dólares. El Brent, referencia internacional, sufre una caída del -2,55%, hasta los 88,05 dólares por barril.
El detonante: Washington prepara el regreso de sus diplomáticos
La chispa que ha acelerado las ventas ha sido que el Departamento de Estado de EE. UU. se está preparando para devolver a diplomáticos a las embajadas de Oriente Medio que fueron evacuadas antes y durante la guerra con Irán. El repliegue de las medidas de emergencia podría empezar esta misma semana, y contempla el regreso escalonado de personal a misiones en Israel, Líbano, Arabia Saudí, Catar, Jordania, Omán, Irak y Kuwait, con niveles de dotación que oscilarán inicialmente entre el 75% y el 85% de la plantilla habitual, salvo en Israel, Jordania y Omán, donde se prevé una vuelta completa.
Para los mercados, este tipo de decisiones logísticas funcionan como un termómetro fiable de la percepción de riesgo real sobre el terreno: si Washington considera seguro reforzar de nuevo sus embajadas, interpreta que la probabilidad de una escalada militar inminente se reduce, y con ella la prima de riesgo geopolítico que ha mantenido inflado el precio del crudo durante meses.
Casi seis meses de guerra y el cuello de botella de Ormuz
Estados Unidos e Israel mantienen una guerra abierta contra Irán desde finales de 2026, un conflicto que esta semana cumple seis meses y que ha disparado la preocupación por el tránsito de crudo a través del estrecho de Ormuz, por donde solía circular en torno a una quinta parte del consumo mundial de petróleo antes del inicio de las hostilidades. Ayer mismo, solo dos buques cruzaron el estrecho, la cifra más baja desde principios de mayo, según datos de United Kingdom Maritime Trade Operations. Al mismo tiempo, milicianos hutíes respaldados por Irán reivindicaron un ataque contra un superpetrolero saudí en el mar Rojo.
La otra cara de la moneda: la ofensiva de sanciones contra Teherán
En paralelo a la señal distensiva del repliegue diplomático, Washington ha intensificado esta semana su presión económica sobre Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha bautizado la campaña como un auténtico “Día D económico” destinado a cortar el “salvavidas” comercial del régimen iraní, advirtiendo a los países que mantienen relaciones comerciales con Teherán de que dispondrán de un plazo para retirarse antes de enfrentarse a sanciones secundarias. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ya sancionó el lunes a cerca de 60 entidades vinculadas a las redes de ingresos petroleros iraníes y a buques de la llamada “flota fantasma”.
China, que según Washington absorbe en torno al 90% de las exportaciones petroleras de Irán, aparece como la pieza clave de este pulso: Pekín se ha opuesto públicamente a las sanciones y, es improbable que confronte abiertamente la ofensiva estadounidense, aunque sí podría reforzar de forma discreta el cumplimiento normativo entre sus bancos y petroleras estatales para no quedar atrapado en el sistema del dólar. Emiratos Árabes Unidos, por su parte, suspendió recientemente todo el comercio y las transacciones financieras con Irán después de que Teherán lanzara dos misiles balísticos hacia su territorio, uno de ellos dirigido contra petroleros emiratíes, mientras que Irak, gran comprador de gas iraní por entre 4.000 y 5.000 millones de dólares anuales, queda ahora en una posición especialmente delicada.
El mercado resta importancia a las sanciones, pero no al riesgo militar
El giro de Washington desde la amenaza de una escalada militar hacia la presión económica ha reducido parte de la prima del mercado, y el anuncio de sanciones no resultó tan contundente como se temía. Irán conserva capacidad de respuesta a través de la vía marítima, un riesgo que sigue sosteniendo un coste extra en el precio del crudo pese a las caídas de hoy. Teherán, de hecho, ha prometido represalias frente a la ampliación de las sanciones y confía en que sus principales socios comerciales resistan la presión de Washington.
¿Qué debemos vigilar a partir de ahora?
Para los próximos días, el mercado del petróleo seguirá pendiente de tres frentes que se mueven en direcciones opuestas: por un lado, cualquier avance adicional en la normalización diplomática —como el propio regreso efectivo de personal a las embajadas— seguirá presionando a la baja la prima de riesgo geopolítico; por otro, la respuesta real de China, India y Turquía a las sanciones secundarias de EE. UU. determinará si la presión económica logra realmente estrangular los flujos de crudo iraní o si simplemente reconfigura las rutas comerciales sin frenarlas; y, por último, el estado del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz seguirá siendo el indicador más directo del riesgo de suministro real, por encima de cualquier titular político.
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