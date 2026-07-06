El precio del petróleo sigue a la baja: ¿Exceso de suministro?

- El mercado ahora espera un exceso de suministro de petróleo
- Incremento de la producción
- Reanudación
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El precio del petróleo sigue bajando y el panorama energético internacional ha experimentado un giro radical en las últimas semanas, transitando del temor generalizado al desabastecimiento hacia un escenario dominado por un evidente sentimiento de exceso de oferta de petróleo. ¿Qué está ocurriendo?
El mercado ahora espera un exceso de suministro de petróleo
Este cambio de rumbo se debe, en gran medida, a una notable ralentización de la demanda a escala global, donde destaca con fuerza la contracción en el consumo de combustibles en Europa. A este freno europeo se suma el retroceso histórico en las importaciones de crudo por parte de China, cuyo motor industrial ha moderado de forma drástica su ritmo de absorción energética, aliviando la presión sobre los mercados. De hecho, el ritmo de importaciones se ha reducido hasta niveles del 2016.
De forma paralela al enfriamiento del consumo, la oferta mundial de crudo no ha dejado de ganar tracción gracias a la reactivación y puesta en marcha de nuevos pozos de extracción en las aguas del Mar del Norte. Asimismo, la paulatina normalización del tráfico marítimo y la consecuente rebaja de las fricciones geopolíticas en el estratégico estrecho de Ormuz han terminado por liberar rutas logísticas clave.
Esta confluencia de factores, menos compradores y una mayor disponibilidad de producto, está reconfigurando las previsiones de los analistas sectoriales, quienes anticipan un periodo de marcada calma o incluso presiones a la baja en las cotizaciones internacionales del Brent y el West Texas WTI). Para las economías occidentales, esta distensión en el mercado del petróleo supone un balón de oxígeno que promete aliviar de forma progresiva los costes operativos de las empresas y dar un respiro a los consumidores en las estaciones de servicio. De hecho, este factor puede ser clave para que la FED tenga más facilidad para controlar la inflación.
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