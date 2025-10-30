Conflicto interno en el mercado: la señal refleja una divergencia entre euforia y miedo entre los inversores, con valores marcando simultáneamente nuevos máximos y mínimos de 52 semanas, una situación que suele anticipar periodos de inestabilidad.

Señal de alerta en los mercados: en las últimas sesiones se ha activado el Presagio de Hindenburg, un indicador técnico históricamente asociado a caídas del S&P 500. En el 83% de los casos, el índice retrocedió en los dos meses posteriores.

En las últimas sesiones, se ha encendido una señal poco común, pero muy temida en los mercados financieros: el Presagio de Hindenburg. Históricamente, cuando esta señal ha aparecido, el S&P 500 ha bajado en el 83% de las veces durante los dos meses siguientes. De hecho, analizando las últimas 30 veces que ha ocurrido desde 2018, las caídas a los dos y tres meses en el S&P 500 superan el 6%. A un año vista, no obstante, la tendencia cambia y el principal índice de referencia en EEUU sube un 6,18%.

¿Qué es el Presagio de Hindenburg?

El Presagio de Hindenburg es un indicador de análisis técnico que suele mencionarse como una advertencia de una posible caída o corrección importante del mercado bursátil. Su nombre proviene del desastre del dirigible Hindenburg, sugiriendo que los mercados podrían dirigirse a un destino similar cuando aparece esta señal. El Presagio de Hindenburg se activa cuando ocurre una combinación muy específica de condiciones en la bolsa americana:

Un gran número de acciones marcan nuevos máximos de 52 semanas y, al mismo tiempo, muchas otras alcanzan nuevos mínimos de 52 semanas el mismo día.

El número de nuevos máximos y nuevos mínimos representa más del 2,2% del total de valores negociados.

El índice se mantiene por encima de su nivel de hace 50 días, es decir, el mercado aún está en tendencia alcista.

La amplitud del mercado es negativa.

Esta combinación refleja un conflicto interno en el mercado: algunos inversores están eufóricos, llevando ciertas acciones a máximos, mientras que otros están temerosos, vendiendo hasta nuevos mínimos. Ese tipo de divergencia suele aparecer antes de los grandes puntos de inflexión, cuando la confianza y el miedo coexisten en tensión.

En el escenario actual, habrá que ver si el impulso de la inteligencia artificial y los estímulos económicos logran mantener la tendencia alcista o si, por el contrario, el presagio vuelve a cumplirse.