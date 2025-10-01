El principal accionista individual de Sabadell acepta la OPA: ¿Qué supone esto?

Las acciones de BBVA y de Sabadell están cayendo en la sesión de hoy, aunque en general el ánimo es negativo en la banca. La noticia principal viene del visto bueno de la OPA de David Martínez, principal accionista individual de Sabadell y consejero.

David Martínez, de Sabadell, acude a la OPA

El inversor mexicano David Martínez ya afirmó en la pasada reunión de Sabadell que la oferta tenía un sentido económico, pero que el precio era inadecuado. Sin embargo, el mercado no estaba seguro que con el incremento del 10% el inversor iba a aceptar la oferta.

David Martínez tiene un 3,86% de las acciones de Sabadell y es el tercer accionista de la compañía por detrás de BlackRock y Zurich. De hecho, podríamos decir que es el segundo accionista "activo", ya que la participación de BlackRock viene de los ETFs.

¿Por qué es importante?

Este hecho es clave ya que pensamos que muchos accionistas individuales tenían dudas sobre la operación y estaban indecisos. En un contexto así, donde hay mucha indecisión, que un accionista de referencia acepte la OPA puede suponer que la operación acabe teniendo éxito. Incluso aunque seguimos viendo un reto alcanzar el 50%, este hecho incrementa la posibilidad de que BBVA acabe haciéndose con Banco Sabadell.

Las acciones de BBVA (velas verdes y rojas) suben un 73% en este 2025, mientras que Sabadell (velas azules y blancas) sube un 75%.

¿Cómo comprar acciones de BBVA y Sabadell?

