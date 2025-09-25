La CNMV autoriza la mejora de precio en la OPA BBVA-Sabadell

Después de que este lunes BBVA (BBVA.ES) decidiera incrementar un 10% su oferta por Sabadell, la CNMV paralizaba el proceso hasta que le diera el visto bueno. Ahora, la CNMV ya ha dado el visto bueno y aunque los plazos se han retrasado, seguirán siendo los marcados en días naturales. ¿Qué viene ahora?

La CNMV da el visto bueno a la nueva oferta de la OPA BBVA-Sabadell

La CNMV acaba de dar el visto bueno a la mejora de precio de BBVA sobre Sabadell. Esta mejora suponía un incremento del 10%, sólo ofreciendo un canje de acciones con el objetivo de que si la OPA alcanza el 50%, no tendría impacto fiscal para los accionistas de Sabadell que acepten la OPA. Actualmente, la oferta es una acción de BBVA por cada 4,8376 acciones de Sabadell.

Los plazos ahora se han alterado, porque la CNMV paró el proceso cuando se produjo la nueva oferta. Ahora, el periodo de aceptación de la OPA BBVA-Sabadell se extiende hasta el 10 de octubre (antes 7 de octubre) y el resultado final del proceso lo conoceremos el 17 de octubre (antes el 14 de octubre).

Más allá de todo esto, nos da la sensación de que Sabadell se está sabiendo mover mejor que BBVA en sus comunicaciones, lo que puede afectar principalmente al accionista minorista, que es fundamental para el éxito de la operación.

Las acciones de BBVA suben un 74% en este 2025.

